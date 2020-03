Dalle Valle fyrer medarbejderne

Restaurantkæden Dalle Valle har fyret medarbejderne.

Det bekræfter Niels Rønnebech, bestyrelsesformand, over for Ekstra Bladet. Han er tydeligt berørt:

- Vi er gået fra en meget høj daglig omsætning til nul kroner i omsætning, hvor vi stadig har de faste udgifter.

- Vi har vurderet, om vi skulle gøre brug af hjælpepakker, eller om vi skal afskedige folk for hurtigt at kunne ansætte, når der bliver åbnet op igen. Og der er valget faldet på den sidste model, siger han.

- Det drejer sig omkring 200-300 fastansatte, og så er resten studentermedhjælpere.

Håbede

Han fortæller, at kæden har trukket beslutningen længst muligt, men at de seneste dage har gjort, at beslutningen nu er blevet truffet:

- Vi havde håbet til det sidste, at kurven ville vende. Men de sidste par dage, har vi også mistet troen på det, og derfor har vi været nødt til at skride til det her. Også af hensyn til medarbejderne så de kan få deres understøttelse, siger han.

Dalle Valle har valgt at fyre medarbejderne i håbet om at kunne åbne igen. Arkivfoto: Philip Davali

Han håber, at virksomheden kan forblive flydende, så den hurtigt kan komme i gang, når krisen er ovre.

- Som en hver anden virksomhed håber vi, men vi kan ikke vide det.

Økonomi

- Vi ved ikke i hvilket tempo, vi kommer i gang igen. København har udviklet sig til et turistmål, som restauranter og hoteller har haft glæde af. Men jeg tror ikke, at det kommer igen. Jeg tror, at folk er blevet forskrækket for at rejse, og vi kan så håbe, at det også gælder danskerne, så de bliver hjemme og hjælper en branche, som virkelig er presset, siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor virksomheden har fravalgt at gøre brug af hjælpepakkerne siger han:

- Jeg vil rose regeringen for de hjælpepakker, men for restaurationsbranchen betyder usikkerheden for, hvornår vi kommer til at åbne igen, og hvor hurtigt det går, at de (hjælpepakkerne, red.) ikke hjælper.

- Det er økonomi. Hvis det her strækker sig over mere end perioden frem til og med anden påskedag, så er det en billigere løsning for virksomheden at tage afskedigelser.

- Det er forfærdelig situation for alle, men det værste er da for dem, som er berørt af sygdommen.