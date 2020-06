Damhuskroen solgt til Old Irish

Damhuskroen bliver en del af Old Irish

Det legendariske diskotek Damhuskroen bliver nu en del af den efterhånden landsdækkende diskotekskæde Old Irish,

Det skriver Berlingske.

- Vi har længe ledt efter noget i det, vi kalder Vestkøbenhavn. Vi har placeringer i midtbyen, på Frederiksberg og på Amager. Men det her område er blevet overset, og der har manglet noget for dem, som bor i lokalområdet. Vi har været lune på Damhuskroen i en længere periode, og så opstod muligheden, siger Peder Blak, direktør i kæden.

Tilbage i maj blev bygningen solgt i en millionhandel til selskabet Proximus. Prisen har ikke tidligere været fremme, men Ekstra Bladet kan i dag se af de officielle registre, at ejendommen blev købt for 20,1 millioner kroner.

Damhuskroen bliver Old Irish nummer 21.

Kroen blev sat til salg for to år siden for 25 millioner kroner. Ejerne var erhvervsmanden Niels Lorentzen, og det nu tidligere ægtepar Tommy og Dot Wessman.

Dot Wessman danner i dag par med DF-politikeren Morten Messerschmidt.

Damhuskroens historie går tilbage til 1600-tallet, men i nyere tid har den især været kendt for enkebal.

Dot Wessman og Morten Messerschmidt. Arkivfoto: Mogens Flindt

Se også: Historisk kro solgt i millionhandel