Damian blev kvalt af en vindrue: Nu kommer moderen med opråb

Claire Muus mistede sin søn i en tragisk ulykke for fem år siden. Nu fortæller hun sin historie for at råbe op om kvælningsfare såvel som den ensomhed, der opstår, når ingen tør tale om sorgen

For fem år siden ramte en tragedie Claire Muus og hendes kæreste, der forandrede deres liv for altid.

Deres to et halvt år gamle søn, Damian, blev passet af et familiemedlem, som serverede frisk frugt for den lille dreng. På frugtfadet var blandt andet nogle små, hele vindruer, og en af dem satte sig fast i Damians hals og kvalte ham.

Familiemedlemmet slog alarm til 112 og til Claires kæreste, som måtte ringe til hende og fortælle om ulykken.

- Jeg har aldrig hørt ham så bange og ude af den før. Jeg kunne bare med det samme mærke, at der var noget fuldstændig galt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Billederne har printet sig fast

Begge forældre befandt sig tæt på ulykkesstedet, og i al hast kom de frem.

- Der er mange billeder, der har printet sig fast, og som stadig hjemsøger mig, fortæller Clarie Muus.

Deres lille søn, som blev kørt væk på en båre. Redderne, der gav ham hjertemassage i ambulancen.

Damian havde ligget i kunstig koma i tre dage, da respiratoren blev slukket, og hans lille hjerte stoppede med at slå. Privatfoto

Opløst i tårer og i en form for choktilstand tog de til hospitalet. Men Damian havde været uden ilt i 45 minutter, før det var lykkedes at genoplive ham. Han blev erklæret hjernedød på hospitalet.

- Det var, som om alt liv inden i os, al glæde i den familie, vi var, forsvandt fuldstændig. Vi havde intet tilbage. Hele vores liv blev komplet ligegyldigt.

Kalenderen skrev 17. marts 2018, da ulykken ramte.

- Hans respirator blev slukket 20. marts. På min fødselsdag, siger Claire Muus.

Ingen spørger længere

Efter tabet af deres søn rykkede Claire og kæresten ind i svigermoderens lille hus, hvor de i månederne efter var omgivet familie.

- De var med til virkelig at holde os oppe. Jeg tror slet ikke, de ved, hvor meget det faktisk har gjort for os, fortæller hun.

Men som tiden gik, forsvandt også de mange omsorgsfulde henvendelser, og Claire Muus' sorg blev et tabu, som folk forsøgte at undgå.

- Der er ikke nogen, der nævner Damian længere andet end vores nærmeste. Der er ikke nogen, der tør spørge til ham eller spørge, hvordan jeg egentlig har det, fortæller hun.

I dag har Claire Muus og kæresten fået to børn til, men savnet til Damian forsvinder aldrig. Privatfoto

De døde kan dø to gange

Det ærgrer hende, fordi hun i historierne om sønnen holder liv i alt, hvad han var.

- Jeg læste på et tidspunkt, efter vi mistede Damian, at de døde kan dø to gange. Den første gang er, når deres hjerte stopper med at slå. Den anden gang er, når de levende stopper med at snakke om dem, siger hun.

- Hvis der er nogen, der spørger til Damian, og jeg bliver ked af det, så er det ikke dem, der gør mig ked af det. De rører bare noget i mig, som i forvejen er ødelagt, men det kan lige så godt være glædestårer, der kommer ud, fordi der endelig er nogen, der spørger.

Når man mister et barn, mister man ikke alene barnet, man mister også alt, hvad man var, mens barnet levede, fortæller hun. Derfor er det vigtigt for Clarie Muus at slå et slag for, at man taler om sorgen og savnet - også selvom det gør ondt.

Advarer andre

Siden Damian gik bort, er også en anden ting gået op for moderen. Når hun fortæller om ulykken, oplever hun nemlig, at folk bliver overraskede over, hvor farligt det kan være at give småbørn hele vindruer.

- Det er bare virkelig vigtigt at være opmærksom på, hvordan man serverer maden for børnene. For hvis der sker noget, så kan man ikke gøre det om igen. Hele ens liv er ødelagt, siger hun.

Blev en familie igen

I dag er Claire Muus og kæresten flyttet tilbage i deres eget hjem, og de har fået to børn til.

- Vi fik noget at leve for igen. Vi blev en familie igen. Men vi er stadigvæk ødelagte. Jeg tror, at det sår, der er, vil blive ved med at bløde, men vi er blevet bedre til at få lukket såret en gang imellem, så blødningen stopper, fortæller hun.

Men selv i glæden er der smerte, og sorgen er blevet et livsvilkår. Hun finder trøst i, at sønnens alt for korte liv var et godt liv.

- Vi havde det så godt. Vi hørte musik hver morgen, inden han skulle i dagpleje, og vi dansede rundt. Det lyder sådan helt idyllisk, men vi havde det virkelig godt.

- Det vigtigste er ikke, hvor længe han har været her, men at han har haft det godt, siger moderen.