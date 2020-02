Dan gav sin millionløn til sine medarbejdere

Titlen som årets bedste chef må gå til amerikanske Dan Price. Han har nemlig i flere år delt sin millionløn med sine medsarbejdere, skriver BBC.

En dag for fem år siden var han ude at vandre med en veninde i Cascade bjergene ved Seattle i USA. Veninden fortalte om, hvor svært hun havde med at få alle enderne til at hænge sammen i hverdagen. hendes husleje steg, og hun havde svært ved at betale sine regninger.

Op netop det satte gang i tankerne hos den unge millionær. For selvom veninden var en hårdtarbejdende kvinde med to jobs, så var indtjeningen ikke høje nok til at få maskineriet til at løbe rundt.

Var selv en del af problemet

I sin arrigskab over venindens nød og af at følte, at verden var blevet et uretfærdigt sted, hvor skellet mellem rig og fattig var for stort, opdagede han, at han selv var en del af problemet.

For hvis hans veninde ikke kunne få det til at hænge sammen med en rimelig løn, så måtte nogle af hans medarbejdere også kæmpe med de mange rodekuverter.

Som 31-årig var Dan Price millionær i dollars, og hans firma, Gravity Payments, som er et kortbetalingsfirma, kørte mere end godt. Hans årsløn lød på omkring 1 million dollars, svarende til 6.796.370 danske kroner.

Skar voldsomt ned

Årslønnen tænkte han, kunne bruges bedre. Nemlig på sine egne medarbejdere. Derfor undersøgte Dan Price, hvordan og hvad, han skulle gøre for at hæve hver enkelt medarbejders løn til en grundløn på 70.000 dollars om året, svarende til 475.746 kroner i stedet.

Og det var naturligvis også den løn han selv skulle stå tilbage med.

- Folk sulter og bliver afskediget eller udnyttet, så nogen kan have en penthouse på toppen af et skyskraber i New York med guldstole, forklarer Dan Price.

- Vi glorificerer grådighed hele tiden i vores samfund, som en kultur. Og Forbes-listen er det værste eksempel - 'Bill Gates har passeret Jeff Bezos som den rigeste mand.' og hvad så!?, undrer han sig.

Antiklimaks

Lønniveauet var ikke tilfældigt valgt. Dan Price havde læst en undersøgelse, som viste, hvor mange penge en amerikaner havde brug for, for at være lykkelig. Og derfor landede beløbet på 70.000 dollars om året.

To huse, aktiesalg og en opsparing i bund senere kunne den gavmilde tanke blive virkelighed.

Men da han samlede sine medarbejdere og fortalte nyheden, var det en lidt anderledes reaktion, end han havde regnet med.

Det var nemlig lidt af et antiklimaks, for hans medarbejdere stod bare og måbede. Han blev nødt til at gentage sig selv inden medarbejderne forstod, hvad der foregik.