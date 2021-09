DanBreds bestyrelse smides ud efter krænkelssager

DanBred er i frit fald. Først røg topchefen, nu ryger bestyrelsen.

Først tog DanBreds tidligere adm. direktør Thomas Muurmann Henriksen konsekvenserne af sine handlinger og forlod selskabet. Nu er bestyrelsen også kastet på porten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, der ejer en stor del af milliardkoncernen.

Landbrug & Fødevarers tre nuværende medlemmer af bestyrelsen samt de i alt seks bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af DBI Holding og Danish Agro, udtræder. Også DanBreds nuværende formandskab træder tilbage.

'Den nye bestyrelse vil have det som sin altoverskyggende prioritet at genoprette tilliden til selskabet, både blandt medarbejderne og i forhold til DanBreds omverden', fremgår det af pressemeddelelsen.

Glad for yngre kvinder

Tidligere topchef Thomas Muurmann Henriksen kom i strid modvind, da Finans tirsdag kunne afsløre, hvordan en sag om seksuel chikane denne sommer rystede virksomheden.

18 mellemledere i virksomheden har i et et fælles brev klaget til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne har den nu forhenværende direktør i årevis været nærgående over for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

I en intern undersøgelse af forløbet konkluderede bestyrelsen i selskabet, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmanns 'uacceptable adfærd', men at han på trods af anklagerne kunne fortsætte i jobbet - selvom der var grundlag for 'alvorlig kritik'.

Bestyrelsen har fejlet

Forandringerne i bestyrelsen sker som direkte konsekvens af den kritik, der er rejst i forbindelse med sager om grænseoverskridende adfærd fra den nu fratrådte adm. direktør.

Derfor har den samlede ejerkreds i virksomheden vurderet, at der skulle nyt blod til for at genoprette tilliden til virksomheden.

'Der er enighed om, at der er sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet har ageret på, og at der nu udestår et stort arbejde med at genoprette tilliden over for medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst de berørte kvinder', skriver Landbrug & Fødevare i pressemeddelsen.

En kvinde er blevet tilbudt en godtgørelse på 50.000 kroner. To andre er blevet tilbudt 25.000 kroner, skriver Finans.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden og havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner. På Berlingskes liste over de 1000 største virksomheder indtager DanBred en placering som 409.