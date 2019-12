Danfoss-direktør er gået bort

Den kun 52-årige kommunikationsdirektør i Danfoss Kenth Kærhøg er gået bort efter længere tids sygdom.

Han efterlader sig en kone og tre børn.

Kenth Kærhøg havde inden sit job som topchef i Danfoss haft flere store stillinger i erhvervslivet, skriver JydskeVestkysten.

Han har blandt andet været næstformand i erhvervsorganisationen Synergi, mediechef ved Coca-Cola i Atlanta, USA og global kommunikationsdirektør i ISS.

Kom til i 2017

Kenth Kærhøg kom til Danfoss i 2017, hvor han har stået i spidsen for at slå Danfoss fast som et fyrtårn inden for den grønne omstilling. Det har han gjort i samarbejde med administrerende direktør Kim Fausing og bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen.

Han er uddannet cand.psych i kommunikationspsykologi fra Københavns Universitet.

Ifølge JydskeVestkysten var 52-årige Kenth Kærhøg åben omkring sin kræftsygdom, og om at han måske ikke havde langt igen.