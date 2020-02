Daniel søger pornofilm til sine venner i fængslet

Der er mange afsavn, når du sidder i fængsel og er væk fra dem, du har kær. Det ved Daniel Jepsen fra Aarhus alt om. Han er netop blevet løsladt efter et længere ophold i Sdr. Omme Fængsel, og ønsker at forsøde hverdagen for vennerne, der fortsat er bag tremmer.

Han ved af erfaring, at især erotiske film kan – i hvert fald for en kort stund – tage trykket af de værste bekymringer hos de indsatte.

- Man savner jo konen eller kæresten, og alle skal have dækket et behov. Derfor er filmene i høj kurs i fængslet, siger Daniel Jepsen til TV2 Østjylland.

Han har nu sat sig for at samle så mange pornofilm sammen som muligt og få sendt til Sdr. Omme Fængsel.

Daniel Jepsen har indtil videre efterlyst dvd-film på Facebook fra venlige givere, men der er nogle få krav, for de kan bruges.

- Det skal være originale film på dvd og ikke brændte udgaver. Dem vil afspillerne ikke acceptere i fængslet. Og nej, der er ikke adgang til nettet eller mulighed for at have en USB-nøgle med derind, fortæller Daniel Jepsen.

Af de grunde husker han også, at der var rift om filmene, som gik på omgang mellem fangerne.

På Daniel Jepsens afdeling sad de 27 mand.

- Her havde vi en 8-10 film, som alle delte. Måske har nogen haft film, de holdt for sig selv. Det skal jeg ikke kunne sige, griner han.

Aarhusianeren forsøger med sit lidt skæve initiativ at hjælpe de kammerater, han har fået, imens han sad inde.

- Og så vil jeg gerne tage røven på dem derinde og sende en masse film derned. Jeg lovede dem, at jeg ville gøre det, men de tror sikkert ikke på mig. Men de skal få at se, lyder det fra Daniel Jepsen.

Folk, der gerne vil hjælpe hans mission i mål, kan kontakte ham på Facebook, og så har han ellers planer om at køre rundt til folk og hente filmene.

Der er bare en lille hage ved den plan.

- Jeg er dømt for at køre uden kørekort og andre forseelser i den genre, så jeg kan først tage kørekort om otte år. Så jeg må rundt på knallert efter filmene, siger Daniel Jepsen til TV2 Østjylland.