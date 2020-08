Danish Crown-medarbejdere bor under samme tag

Danish Crown i Ringsted har været omdrejningspunktet for en eksplosion af coronasmittede i det midtsjællandske, hvor 79 medarbejdere nu er konstateret smittede med coronavirus.

Det skyldes blandt andet, at flere af slagteriets polske medarbejdere bor under samme tag.

Det fortæller Jens Hansen, der er pressechef for Danish Crown, til Ekstra Bladet.

- Det, vi ser nu, er, vi har nogle medarbejdere, som deler en lejlighed og fortrinsvis har deres netværk blandt andre medarbejdere.

- Så man kan sige, at de jo alle sammen er Danish Crown-medarbejdere. Så bliver smitten inde omkring slagteriet, fordi det er der, deres kontaktpersoner og omgangskredse er.

Jens Hansen fortæller, at virksomheden har sat alle sejl ind på at stoppe smittekæderne på slagteriet i Ringsted. Foto: Per Rasmussen

Danish Crown har intet med indlogeringen af sine medarbejdere at gøre, som man eksempelvis oplever det i andre lande som USA og Tyskland.

Ansvarlige medarbejdere

Flere af de polske medarbejdere bor under samme tag for at spare penge i forbindelse med deres arbejde i Danmark.

Ifølge Jens Hansen har slagteriets medarbejdere handlet ansvarligt, men smitten går hurtigt, når den først har fået fat og er kommet inden for døren.

- De har været superdygtige til at fortælle minutiøst, hvem de har været i kontakt med og hvornår.

- På den måde vil man mærke, hvis nogen har været lemfældige, og det har ikke været tilfældet her. Der er ikke én eneste, der ikke har været villig til at dele sine oplevelser med myndighederne, siger Jens Hansen.

Temperaturkontrol

I kampen for at bryde smittekæderne i Ringsted og begrænse risikoen for at få covid-19 ind på virksomhedens øvrige slagterier og fabrikker i Danmark indføres der nu temperaturkontrol af medarbejderne, når de møder ind.

Jens Hansen siger til Ekstra Bladet, at det langtfra er sikkert, at de finder nye smittekæder på baggrund af initiativet, men at tiltaget skal være med til skabe opmærksomhed på covid-19 for medarbejderen.

- Der er en konkret forebyggelse i det og en enorm signalværdi i det. Du sikrer, at den her situation hele tiden er ’in front of mind’ hos medarbejderen, siger han til Ekstra Bladet.

På slagteriet i Ringsted vil yderligere 300 medarbejdere blive testet i det testprogram, myndighederne har opstillet.

Alle medarbejdere skal testes en gang om ugen de kommende syv uger.

Danish Crown har omkring 850 ansatte på slagteriet i Ringsted.

