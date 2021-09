Danish Crown tilbagekalder leverpostej landet over

For leverpostejs-spisere landet over er der god grund til at kigge efter i køleskabet.

Fødevarestyrelsen oplyser nemlig, at Danish Crown tilbagekalder flere mærker af leverpostej på grund af 'risiko for fremmedlegemer i leverpostej'. De melder om fare for rester af blød blå folie, som gør din leverpostej uegnet til spisning.

Mærkerne sælges således i Rema 1000, Aldi, Salling Group og COOP's butikker. De har alle det fælles træk, at de er mindst holdbar til 15. september i år. Det vil i så fald være det første, du kan tjekke din leverpostej for.

Forbrugere, der har købt en af de nedenstående leverpostejer, rådes af Fødevarestyrelsen til at levere produktet tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.