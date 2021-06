Danmark åbner for rejser til Kreta og Nice

Snart kan danskere igen vælge, om de vil nyde solen og sommeren på Kreta eller i Nice.

Fra lørdag bliver der åbnet for ind- og udrejse til yderligere regioner i forskellige europæiske lande ifølge Udenrigsministeriets nyeste rejsevejledning.

Det betyder, at der ikke længere frarådes rejser til områderne, og at der ej heller er krav om isolation ved hjemkomst.

Især Kreta bliver populært hos danskerne, mener Mikkel Hansen, der er pressechef hos TUI Danmark.

- Den destination, som bliver særligt interessant for de danske rejsende er uden tvivl Kreta. Kreta er og bliver den absolut største sommerdestination for vores danske gæster.

Han fortæller, at der den seneste tid har været voksende interesse for rejser.

- Det er specielt børnefamilierne, vi ser lige nu, som ringer ind og bevæger sig rundt på vores hjemmeside for at finde ud af, hvor de skal rejse til i skolernes sommerferie, siger Mikkel Hansen.

Danske turister bør dog forberede sig på at indordne sig under lokale restriktioner.

- Danskerne kan forvente, at der er restriktioner, som er strengere end dem, vi har herhjemme, fordi vi lige har lempet på brug af mundbind for eksempel, siger han.

I Frankrig bliver der åbnet for rejser til de populære rejsemål Nice, Cannes og Marseille, når regionerne Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie og Provence-Alpes-Côte d'Azur åbnes for danskere.

Rejsende til Grækenland kan nu besøge Kreta, Ipeiros Nisia (De Ioniske Øer), Dytiki Ellada og Sterea Ellada.

I Spanien bliver der åbnet for regionen Melilla.

Samtidig bliver der i Schweiz skiftet fra orange til gul for regionen Jura.

Estland bliver gult, hvilket betyder, at man kan rejse fra Estland til Danmark. Udenrigsministeriet venter dog, at Estland fastholder indrejserestriktioner for danske rejsende.