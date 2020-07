Danmark åbner for rejser til og fra hele Sverige

FAKTA: Sådan er kriterierne for rejser i Europa

Når Udenrigsministeriet hver uge opdaterer sine rejsevejledninger til lande i EU, Schengen-området og Storbritannien bliver det vurderet, hvorvidt det kan anbefales at rejse til et af disse lande.

Torsdag har Udenrigsministeriet opdateret sine vejledninger, og det har medført en række ændringer.

Portugal og Sverige er nu 'åbent', og man kan rejse dertil. Imens er Rumænien gået fra at være åbent til at være kommet på listen over lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes.

Forstå her, hvordan de danske myndigheder afgør et lands rejsestatus:

* Udenrigsministeriet opgør landene i EU, Schengen-området og Storbritannien efter, om de er 'åbne lande' eller 'karantænelande'.

* Status afhænger af det aktuelle smittetryk i det pågældende land.

* Men også på testniveau, og hvor stor en andel der testes positive. Maksimalt fem procent af de testede må testes positive for coronavirus.

* For at være 'åbent' skal et land ugentligt have i gennemsnit under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

* Er et land åbent, vil i forbindelse med coronapandemien have en gul farve i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det betyder, at man kan indrejse med forsigtighed.

* Hvis antallet af nye smittede når op på 30 smittede per 100.000 indbyggere på en uge i et land, ændrer Udenrigsministeriet det pågældende lands status til 'karantæneland'.

* Sker det, frarådes alle ikke-nødvendige rejser til det pågældende land. I så fald skifter landets farve til orange i ministeriets rejsevejledning.

* Derudover kan et land også blive orange, hvis der er særlige restriktioner for danske borgere, som rejser dertil. Eksempelvis hvis der er krav om 14 dages karantæne.

* Listen opdateres ugentligt, og et land kan komme af og på listen alt efter udviklingen.

* Spanien risikerer i øjeblikket at rykke over på listen over 'karantænelande', da landet de seneste to uger har haft 24,6 nye smittetilfælde om ugen ifølge tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

* Den seneste opdatering gælder fra torsdag eftermiddag og gælder foreløbig en uge.

Kilde: Udenrigsministeriet.