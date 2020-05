Danmark åbner: - Godt at være ude igen

Kristi himmelfartsdag nyder flere danskere godt af vejret og det faktum, at landet så småt begynder at åbne igen.

- Det er rigtig rart, at tingene begynder at vende tilbage til normalt, siger Johanne Heiden, som er i Kongens Have i København med sine veninder.

Det er første gang, siden Danmark lukkede ned, at veninderne ses.

- Det bliver lidt trivielt at sidde derhjemme, så det er rigtig rart at være ude igen, siger Fie Egede.

I går blev Folketingets partier enige om at fremrykke genåbning af Danmark grundet positive smitte-tal.

OVERBLIK: Genåbningen af Danmark fremrykkes - se listen her Sent onsdag aften er alle Folketingets partier blevet enige om en udvidelse af genåbningens anden fase. Læs her, hvad fase 2 bliver udvidet med: * Inden 29. maj vil regeringen fremlægge en plan for en 'kontrolleret og gradvis genåbning' af sommerturismen. Tidligere skulle svaret om grænsen falde senest 1. juni. * hen over sommeren vil partierne lempe forsamlingsforbuddet. Som hele tiden planlagt hæves forsamlingsforbud 8. juni til 30-50 personer. Her skal også udkomme klarere retningslinjer for bryllupper, konfirmationer og lignende. * Fra mandag 25. maj udvider regeringen listen over anerkendelsesværdige formål. Udlændinge med fast ophold i Tyskland eller et af de nordiske lande, som ejer et sommerhus i Danmark, må indrejse fra mandag. Desuden må kærester, bedsteforældre fra samme områder, samt forretningsfolk krydse grænsen. Disse ting må åbne straks: * Kulturaktiviteter som museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier (skulle have ventet til fase 3, som begynder 8. juni) * Zoologiske haver og botaniske anlæg (skulle have ventet til fase 3, som begynder 8. juni) Disse ting må åbne 27. maj: * Udendørs forlystelsesparker * Sommeraktiviteter for børn og unge * Voksenuddannelse, herunder målrettet ledige og sprogcentre * Offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse * Højskoler * Fuld åbning af DR og TV2 * Ungdomsuddannelser som gymnasier og erhvervsuddannelser * Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk og undervisning, der kræver fremmøde * Foreningsliv som aftenskoler, musik- og kulturskoler (dog med restriktioner i forhold til blandt andet korsang) og spejdere * På grund af store regionale forskelle på udbredelsen af coronavirus kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland * Partierne er enige om at afvikle eller tilrettelægge retningslinjer for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på eksempelvis plejehjem, hospice og bosteder Disse ting må ikke åbne: * Natteliv, diskoter og spillesteder (kan åbne i fase 4) * Fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller * Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet (åbner i fase 4) Disse ting er åbnet: * Vuggestuer, børnehaver, fritidsinstitutioner og skoleelever fra 0. til 5. klasse (fase 1) * Gymnasiale uddannelser for elever på de afsluttende niveauer (fase 1) * Liberale erhverv som frisører, tatovører, fysioterapeuter, tandlæger, psykologer og køreskoler (fase 1) * Detailhandel (fase 2) * Caféer og restauranter (fase 2) * 6-10. klasser og klubtilbud (fase 2) * Undervisning og eksamen med krav om fysisk fremmøde (fase 2) * Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og forberedende grunduddannelse (fase 2) * Flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde (fase 2) * Professionel idræt uden tilskuere (fase 2) * Ind- og udlån på biblioteker (fase 2) * Udendørs idræts- og foreningsliv (fase 2) * Folkekirken og trossamfund (fase 2) * Efterskoler (fase 2) * Zoologiske anlæg, hvis transport foregår i bil (fase 2) * Flere offentligt ansatte på arbejde, herunder forsvar, politi, socialområdet, tilsyn med videre (fase 2) Kilde: Statsministeriet. Vis mere Luk

Artiklen fortsætter under billedet...



- For to uger siden havde jeg nok ikke siddet her, men nu er vi ligeså stille ved at åbne op igen, så jeg tænker, det er ok. Selvfølgelig med afstand, siger Thea Larsen, der er i Kongens Have for at fejrer veninden Mathilde Hardis' fødselsdag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Dagen op til Kristi himmelfartsdag advarede politiet mod at samle sig på de mest populære områder rundt omkring i Danmark.

Advarslen har tilsyneladende virket.

Politiet har advaret mod at komme på de populærer og ofte befolkede 'hotspots'. Nu nyder folk sommer-varmen 'på afstand' 1 af 5 Kongens Have i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 2 af 5 Kongens Have i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 3 af 5 Amager Stand i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 4 af 5 Amager Stand i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 5 af 5 Islands Brygge i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg synes, det er vildt fedt at se, at folk passer på hinanden. Jeg frygtede, at alle ville styrte ud i det gode vejr og sætte sig tæt, men folk er super gode til at holde afstand. Egentlig er jeg ret overrasket over det, siger Fie Egede, der er i Kongens Have.

- Men det er også nu, man skal passe på og opføre sig ordentligt og ikke sløse med forholdsreglerne. Vi vil ikke risikere tilbagefald. Og jeg tror virkelig, at folk er ved at lære det her med afstand, supplere veninden Johanne Heiden.

Disse steder skal du undgå Politiet har udpeget en række områder, hvor der er særlig stor risiko for store forsamlinger – såkaldte hotspots. Undgå at søge mod disse områder. Listen er dynamisk og kan ændre sig. Følg med her. Der er p.t. ingen midlertidige opholdsforbud. Østjylland Aarhus, Bellevue Strand

Aarhus, Graven

Aarhus, Tangkrogen

Aarhus, Den Permanente

Aarhus, Mølleparken

Randers, Tøjhushaven

Randers, Tronholmen Syd- og Sønderjylland Esbjerg, Flexbaner

Esbjerg, Streetmekka

Esbjerg, Ved Stryhns ISBAR

Esbjerg, 'De 4 hvide mænd'

Haderslev, Varbjergparken

Haderslev, Streetdome

Ribe, Vedels Anlæg

Sønderborg, Sønderborg Slot

Rømø, Lakolk Butikscenter Nordsjælland Hørsholm, Rungsted Havn

Hellerup, Bellevue Strand Nordjylland Aalborg, Jomfru Ane Parken

Aalborg, Kridtgraven, Hasseris

Skagen, Solnedgangspladsen Midt- og Vestjylland Herning, Søndre anlæg

Silkeborg, Østre Søbad

Herning, Fuglsang Sø

Viborg, Nørresøbadet Københavns Vestegn Gladsaxe, Bagsværd Sø

Brøndby, P-pladsen foran Brøndby Stadion

Ishøj, Ishøj Havn

Herlev, Elverparken København Kongens Have

Kastrup Strandpark (det gælder Sneglen, promenaden og det grønne bakkeforløb)

Gøteborg Plads

Dronning Louises Bro

Amager Strandpark

Dele af Fælledparken

Midterrabatten på Sønder Boulevard

Islands Brygge Fyn Odense, Byens Ø

Odense, Munke Mose

Odense, Eventyrhaven

Odense, Skovsøen/Engen

Svendborg, Christiansminde

Svendborg, Krøyers Have

Svendborg, Smørmosen Strand Kilde: Politiet Vis mere Luk

Både Islands Brygge, Kongens Have og Amager Standpark var opsigtvækkende tomme taget vejr og helligdag i betragtning. Alle tre steder står på politiets 'hotspot'-liste.

- Vi vidste, der var blevet lavet firkanter, som skal hjælpe folk med at overholde den korrekte afstand, så vi kom tidligt for at få en firkant. Men der er meget mere plads og færre mennesker, end jeg troede, her ville være, siger Clara Jessen, der er mødtes med sine gymnasie-veninder for første gang siden nedlukningen af Danmark for over to måneder siden.