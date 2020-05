Danmark åbner grænsen til Norge, Island og Tyskland

Tyske, norske og islandske turister er fra 15. juni velkomne i Danmark.

Det oplyser Mette Frederiksen på et pressemøde fredag.

Her fortæller hun, at nordmænd og islændinge kan rejse på fritidsrejse i Danmark, mens grænsen mod Tyskland åbner 15. juni. Dog med restriktioner.

- Jeg er glad for, at vi også fra den 15. juni åbner op for grænserne hvad angår turisme også fra Tyskland, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Kravet for tyskere, der vil ind i Danmark er dog at komme ind i Danmark er dog, at der skal være booket flere overnatninger uden for København.

- At lukke grænsen var en regeringsbeslutning. Det samme er det at åbne den. Derfor gør vi det kontrolleret og gradvist, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde.

FAKTA: Tyske og norske turister skal overholde visse regler I mere end to og en halv måned har de danske grænser været lukket, men nu åbnes grænserne for tyske, norske og islandske turister fra 15. juni. Dermed er svenske og finske turister foreløbig uvelkomne. Læs mere her: * Indrejsende i Danmark vil stikprøvevis blive opfordret til at tage en test for coronavirus ved grænseovergange. * De er velkommen, hvis de ejer et sommerhus eller har en kæreste i Danmark. * Indrejsende er også velkommen, hvis de har bestilt mindst seks overnatninger - dog skal det være uden for København. * Der bliver opsat mobile teststationer i sommerlandet, hvor der er mange folk og turister samlet. Det skal være muligt for ansatte i butikker, i forlystelsesparker, på restauranter og lignende at blive testet. * Det sker for at overvåge udviklingen og opdage eventuelt nye smittekæder. * Det vil ikke være et krav for at indrejse i Danmark, at man lader sig teste, og der kommer ikke til at være testning ved alle grænseovergange eller alle de populære sommerområder hver dag. * Udlændinge, der kommer til Danmark, vil få information om de danske retningslinjer. * Hvis en udenlandsk turist testes positiv for coronavirus, vil vedkommende være omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om for eksempel selvisolation. * Hvis en udlænding, der ønsker indrejse, udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil den pågældende blive afvist ved grænsen. * Politiet vil kontrollere, om personer, der ønsker indrejse i Danmark, opfylder betingelserne for indrejse. * Hvis en udlænding, der ønsker indrejse i Danmark, ikke opfylder betingelserne for indrejse, vil den pågældende blive afvist. * Der vil skulle fremlægges et lejebevis på et sommerhus, hotel, campingplads eller lignende. Kilde: Regeringen. Vis mere Luk

Sverige snydt

Grænsen mod Sverige vil dog fortsat være lukket.

- Vi har tæt dialog med vores broderland Sverige. Vi har et tæt forhold, det vil vi også have i fremtiden.

- Vi står forskellige steder i forhold til corona. Vi har et stærkt ønske om at finde en løsning. Det kan være en regional løsning, siger Mette Frederiksen.

Siden 14. marts har Danmarks grænser været lukket på grund af coronasituationen. Meldingen kom dagen før på et pressemøde med statsministeren.