Danmark åbner yderligere for grænserne

Der bliver lukket helt op for grænserne for beboerne i Slesvig-Holsten

De danske grænser bliver yderligere åbnet fra 15. juni.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

'Regeringen har besluttet helt at åbne grænsen for beboere i Slesvig-Holsten. Samtidig åbnes der for besøg fra kærester, forlovede, bedsteforældre og børn fra andre EU- og Schengenlande samt UK,' står der i pressemeddelelsen.

Indtil videre har personer med bopæl i Slesvig-Holsten skullet have et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, hvis de ville rejse ind i Danmark.

Fra 15. juni kan de frit rejse ind i landet - så længde de kan dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten.

'Sønderjylland og Slesvig-Holsten er tæt forbundne. Danskere og tyskere er vant til at færdes uhindret over grænsen i det daglige. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan vende tilbage til et mere normalt grænseområde, hvor folk i grænselandet igen kan rejse frit,' udtaler justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Kærester og familier

Mens borgerne omkring grænsen snart kan rejse frit igen, bliver listen over anerkendelsesværdige formål udvidet især til glæde for familier og kærestepar i langdistancerelationer.

Det vil nemlig fra 15. juni ligeledes være muligt for personer, der bor i Storbritannien og EU- og Schengenområdet, at rejse ind i Danmark for at besøge kærester, forlovede, bedsteforældre og børnebørn.

Erhvervsrejser, rejser i forbindelse med jobsamtaler og lignende er også blevet en del af listen for anerkendelsesværdige formål.

Sommerhusejere på listen

Der er også godt nyt til dem, der bor i EU og Storbritannien, som ejer et sommerhus i Danmark, og dem, der kan dokumentere, at de er på vej igennem Danmark for at tage på ferie uden for Danmark. De kan også fra 15. juni rejse ind i landet.

I pressemeddelelsen lyder det, at ferielejligheder, kolonihaver, både og faste campingpladser i Danmark i den forbindelse fremover vil blive sidestillet med sommerhuse.

Regeringen vil se på en snarlig regional åbning i forhold til Sydsverige og Finland.

Desuden kan tyskere, islændinge og nordmænd også besøge Danmark fra 15. juni. De skal dog kunne dokumentere, at de har booket mindst seks overnatninger uden for København.

Fra 15. juni kan danskere, der bor i udlandet, også tage nærmeste familie til Danmark på ferie eller for at besøge familiemedlemmer eller venner.

Justitsministeriet udmelding sker samme dag, hvor Tyskland melder ud, at de ophæver grænsekontrollen til Danmark, Schweiz, Frankrig og Østrig efter 15. juni.