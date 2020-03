Danmark afviser at teste alle syge, og det kan være en fejl

Danmark og andre europæiske lande fejler fatalt i forsøget på at bremse smitten med coronavirus, fordi vi helt har droppet at teste de indbyggere, som får symptomer på smitten. Sådan lyder kritikken fra forskere, som frygter, at fejlen kommer til at koste liv. Det skriver Politiken søndag.

En af kritikerne er lektor i bekæmpelse af virussygdomme Kristian G. Andersen. Han arbejder på det amerikanske forskningsinstitut Scripps Research i Californien og sidder i et panel af topforskere, som rådgiver den amerikanske regering om coronakrisen.

»Da min søster fortalte, at test af syge med symptomer var stoppet hjemme i Danmark, troede jeg først ikke på det. Det er helt vanvittigt. Det allervigtigste for at bekæmpe denne epidemi er at vide, hvem som er smittet, og hvem som ikke er. Hvis vi stopper med at teste, har vi spillet fallit«, siger han.

Der mangler udstyr til test og analyser i store dele af verden. På helt kort sigt kniber det med blot at teste sundhedspersonale med symptomer herhjemme, sådan som Sundhedsstyrelsen ellers åbnede for onsdag. Forsyningerne er så knappe, at det i går fik Danske Regioner til at advare om, at det kan være nødvendigt at prioritere.

Det skal sikre, at de mest syge patienter fortsat kan blive diagnosticeret.

Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden meldte alle i går om mangel på testudstyr.

»Vi arbejder på alle fronter og i døgndrift på at skaffe mere testudstyr«, skriver Sophie Hæstorp Andersen, formand for regionsrådet, til Politiken.