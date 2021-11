Danmark betalte 40 millioner for at komme af med tolke

Det har kostet Danmark 39,8 millioner kroner at afsætte 23 afghanske tolke til Storbritannien.

Det skriver Berlingske.

11 af de 23 tolke ønskede sig at komme til Storbritannien, mens de resterende 12 havde søgt indrejsevisum i Danmark. Her fik de dog afslag.

Berlingske skrev i september, at Storbritannien var gået med til at tage imod tolkene i 2013.

Betalingen fandt sted i 2014, men indtil nu har beløbet været hemmeligt.

Det svarer til, at det har kostet 1,7 millioner kroner for hver af de tolke, som har været nødt til at forlade Afghanistan, da de har assisteret de danske styrker.

- Kort fortalt viser det jo, hvad det koster at komme af med et menneske, siger Sine Plambech, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), til Berlingske.

50 fik afslag

Poul Hauch Fenger, advokat og specialist i asylret og tidligere ansat i FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, siger til Berlingske, at det er en 'meget usædvanlig konstellation'.

- Jeg er ikke tidligere stødt på en situation, hvor man betaler sig fra et humanitært ansvar. Det er helt uforeneligt med de traditioner, vi har for humanitær bistand, siger Poul Hauch Fenger til avisen.

Danmark har selv givet asyl til ni afghanske tolke efter tolkeaftalen fra 2013, viser et notat fra Forsvaret fra juni 2021.

50 ansøgere har fået afslag, mens de resterende 57 har 'modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig internt i Afghanistan'. Dog med få undtagelser.

De 1077 personer fra Afghanistan, heriblandt 236 tolke og deres familiemedlemmer, der blev evakueret til Danmark efter Kabuls fald i august, er fortsat ved at få behandlet deres asylsager.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ikke ønsket at udtale sig til Berlingske.