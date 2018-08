Danmark bidrager til skrækkelig rekord: - Det er seriøse sager

1. august markerer en alarmerende dag for jordens befolkning. I dag har vi opbrugt de ressourcer, som var til rådighed for planeten for hele 2018. Det viser nye tal fra tænketanken Global Footprint Network, som måler menneskehedens ressourceforbrug.

Det betyder, at vi fra nu af og året ud kun ‘slider’ på planeten og dermed nedbryder økosystemer i de resterende fem måneder. Dagen har fået navnet ‘Earth Overshoot Day’ og falder i dag tidligere end nogensinde.

Udregningerne fortæller os altså, at alle fornybare ressourcer er opbrugt, og at jorden ikke selv kan nå at genskabe dem.

- Det er seriøse sager det her. Vi taler ikke bare om en natur-kredit, der kan forhandles i banken. Der er som bekendt ikke uendelige mængder af skov, fisk i havet, rent drikkevand og alt det andet livsnødvendige gods, naturen giver os, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, som har bidraget til udarbejdelsen af rapporten.

Danskerne er storslemme

Men så er det vel alle de andre, den er gal med? Nej, overhovedet ikke. Danskerne er faktisk niende værst af samtlige lande på kloden til at forbruge ressourcer. Global Footprint Network har lavet en opgørelse over alle lande, og hvis hele verdens befolkning levede og forbrugte som danskerne, ville skæringsdagen falde allerede 28. marts. Det ville betyde, at vi skulle have 4,2 jordkloder til rådighed for at gå i nul.

- I Danmark har vi et utroligt stort og negativt aftryk på verden. Vi betaler simpelthen prisen for, at vi ikke har gjort nok for naturen de sidste mange år. Det er især vores landbrug, fiskeri og Danmarks CO2-udslip, som er de store syndere. Vi udnytter simpelthen vores natur til sidste strå eller mindste fiskeyngel, siger Bo Øksnebjerg.

Danmark har en stor fødevareproduktion, som vi eksporterer, og det resulterer I, at vi ligger højt på listen. Men Danmark ligger nu også i top af lande af denne type.

Flere mennesker på jorden

Ifølge Eigil Kaas, professor i meteorologi og klima ved Københavns Universitet, handler det på globalt plan også om det stigende befolkningstal.

- Det hænger først og fremmest sammen med, at vi bliver flere og flere mennesker. Jo flere mennesker, der skal have en stigende levestandard, jo sværere bliver det at undgå at lave et stort pres på vores planet.

Presset viser sig blandt andet ved, at vi udleder CO2 og andre drivhusgasser, men også ved at vi fjerner store dele af vores natur.

- I Danmark er der jo nærmest ikke rigtig noget natur tilbage, bortset måske for Lille Vildmose (naturområde i det nordøstlige Himmerland, red.), siger professoren.

Rykker tættere på

Der er lavet beregninger tilbage til 1970 for menneskets brug af ressourcer, og Earth Overshoot Day har som sagt aldrig ligget så tidligt. Den rammer samtidig to dage tidligere end sidste år. Tilbage i 1970 lå skæringsdagen helt fremme i slutningen af december, så det er gået hurtigt de seneste knap 50 år.

Det kræver store ændringer i vores alle sammens hverdag, hvis vi skal have en chance for at flytte datoen i den rigtige retning. Ifølge Eigil Kaas kan man vælge cyklen, isolere sit hus godt og spise mindre kød. Han medgiver dog også, at det kan være svært for den enkelte for eksempel at købe rigtigt ind i supermarkedet.

- Jeg synes, det er meget mere vigtigt, at politikerne tager det store ansvar. Der skal kraftig politisk styring til, men det skal forklares på den rigtige måde, siger Eigil Kaas.

Samlet set har verdens befolkning brug for 1,7 jordkloder, hvis vi skal have ressourcer nok til at dække forbruget.