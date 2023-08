Danmark byder Zelenskyj velkommen med sol og enkelte byger

Danmark viser sig fra en helt udmærket side vejrmæssigt, når Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag vågner til anden dag af sit besøg.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mille Jensen.

- Det bliver rimelig pænt vejr med temperaturer fra 18 og op til 24 grader, hvis man er heldig. Det er det korte svar, lyder det.

Volodymyr Zelenskyj ankom søndag til landet i forbindelse med, at Danmark donerer 19 F-16-kampfly til Ukraine.

Præsidenten og hans stab skal dog lige igennem en småskyet start på dagen efter tåge i nat.

Det forventes at være overstået i løbet af formiddagen, fortæller Mille Jensen, som også advarer om en lille risiko for byger rundt omkring.

Og tendensen fortsætter resten af ugen ifølge meteorologen.

- De første par dage kommer til at ligne det, vi har i dag, siger hun.

Det betyder en blanding af skyer og sol med enkelte byger.

- I løbet af torsdag kommer der en frontperiode med en del vind og regn. Så det bliver mere ustadigt derfra, siger Mille Jensen dog.

Men det betyder ikke et fuldstændigt farvel til sol og fornuftige temperaturer.

Weekenden bliver en smule mere bygepræget på grund af et lavtryk, hvis timing det dog er for tidligt at spå om ifølge meteorologen.

- Vi kommer til at se en lille smule faldende temperaturer sidst på ugen til lige under 20 grader, hvor vi i starten er omkring 20 grader med op til 24, siger Mille Jensen.

Volodymyr Zelenskyj taler mandag til danskerne på hovedtrappen foran Folketinget fra klokken 12.15 til klokken 12.30.

Talen finder sted under præsidentens besøg i Danmark, som blev indledt på Flyvestation Skrydstrup søndag.

Han skal desuden mandag tale til Folketinget og mødes til frokost med dronning Margrethe og kronprinsparret.