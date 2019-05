Danmark delt i to: Her bliver det værst

Fredagens vejr kan blive en blandet fornøjelse alt efter, hvor du befinder dig i landet. Vådt og voldsomt vejr er i vente for københavnerne, som med fordel kan skyde weekenden i gang indendøre.

Skal fyraftensøllen nydes under åben himmel, anbefaler DMI, at man tager en regnfrakke på eller en paraply under armen.

- I det jyske bliver det hovedsagligt tørvejr, men østpå skal man altså forberede sig på, at der kan komme noget vand ned fra himlen her omkring middagstid og lige først på efter middagen.

- Lokalt kan bygerne være ret kraftige, så man bliver meget våd, Thyge Rasmussen fra DMI.

Konfirmationerne er reddet

Mens fredagen bliver en våd affære for sjællænderne, kan de se frem til mindre regnfuld lørdag og søndag. Hvis man har en stor havefest på bedding kan man derfor ånde lettet op.

- Bygevejret afløses fredag aften af opklaring i indgangen til weekenden, der bliver tør med ganske meget solskin.

Der er dog stadig langt til til de sommertemperaturer, vi de seneste år har været vant til i maj måned.

- Der er den lille hage ved det, at det er køligere luft, der kommer ned over os, så det bliver ikke meget mere end 13-14 måske 15 grader, siger Thyge Rasmussen fra DMI.

Du kan se hele vejrudsigten fra DMI i videoen over atiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------