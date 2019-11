Danmark delt i to: Her kommer sol og hagl

Onsdag bliver Danmark delt i to - i hvert fald rent vejrmæssigt.

Den ene del af landet vil få solen at se, mens den anden del risikerer regn og hagl.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- I dag kommer der pænt vejr på Sjælland, hvor der kommer sol mange steder, mens Jylland vil opleve skyer og regn, der lokalt kan være med hagl, fortæller vagthavende meteorolog Martin Lindberg.

Bygerne kommer ind over det vestlige Jylland omkring klokken 13.

- Men i løbet af eftermiddagen vil stort set hele det Jylland opleve regn og lokale haglbyger, siger Martin Lindberg.

Advarer mod glatte veje

Fra morgenstunden advarer politiet i de jyske kredse om glatte veje og temperaturer omkring frystepunktet.

I løbet af dagen vil temperaturerne stige til 5-8 grader, og vinden vil være let til frisk omkring syd. Ved Vestkysten er der risiko for kuling.

- Langt pænere ser det ud til at blive på Sjælland, hvor der kommer sol mange steder. Her kommer skyerne først sent på eftermiddagen, og der er er ikke risiko for hagl, siger meteorologen.