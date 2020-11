Danmark donerer 50 respiratorer til Ukraine

Danmark donerer i november 50 respiratorer til Ukraine, som skal bruges til behandling af coronapatienter.

Det meddeler Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

'Staten overtog i august 80 respiratorer fra Region Hovedstaden, der ikke er behov for i det danske sundhedsberedskab. Respiratorerne kan dermed doneres som støtte til andre lande,' skriver de.

Beslutningen er truffet af en taskforce bestående af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Forsvarsministeriet og en andre række styrelser.

I pressemeddelelsen understreger Udenrigsministeriet, at 'respiratorerne har de ventilationsformer, der er hensigtsmæssige til behandling af COVID-19 patienter med lungesvigt, og giver mulighed for tilstrækkelig ilttilførsel samt tilfører tilstrækkeligt lufttryk i slutningen af udåndingsfasen, hvilket vurderes afgørende for optimal respiratorbehandling af COVID-19 patienter'.

Respirator-tilbud vakte opsigt

I april vakte det opsigt, da Italien takkede nej til en sending respiratorer fra Danmark. Dengang var Italien virussens epicenter, og Danmark tilbød derfor at sende respiratorer til landet. Respiratorerne, som tilhørte Forsvaret, mødte dog kritik for at være for gamle og ubrugelige til behandling af patienter med coronavirus.

Afslaget blev af flere, herunder Sofie Carsten Nielsen - daværende politisk ordfører for Det Radikale Venstre og nu formand for partiet - kaldt for 'pinligt'.

I maj skiftede Italien mening og takkede ja til et tilbud om at modtage 13 respiratorer fra Region Syddanmark. Disse var dog også nyere end dem, der var blevet tilbudt landet måneden forinden, og var rent faktisk beregnet til behandling af patienter på sygehuse.

Forsvarsministeriet vil sammen med Beredskabsstyrelsen stå for transporten af respiratorerne til Ukraine.