Danmark er et internationalt 'corona-mirakel'

Professorer og sundhedseksperter er ikke bange for at tage store ord i munden, når de skal gøre status over antallet af døde i Danmark i forbindelse med coronaepidemien, der snart har varet i to år.

To af dem bruger over for Berlingske endda betegnelsen 'mirakel' om det faktum, at overdødeligheden i Danmark i de to år har været lavere end antallet af personer, der er registreret som døde med corona.

Det vil med andre ord sige, at restriktioner og ændret adfærd formentlig har betydet, at der er færre end normalt, der er døde af andre årsager end corona - for eksempel influenza.

- Det er faktisk et mirakel, som jeg har forsøgt at gøre opmærksom på længe, siger Lone Simonsen, der er professor og leder af PandemiX-centret på Roskilde Universitet.

Magasinet The Economist har på baggrund af tal fra verdenssundhedsorganisationen WHO regnet sig frem til, at vi i Danmark har haft en overdødelighed på 2500 de seneste to år.

Det svarer nogenlunde til overdødeligheden i perioden 2017-2019, hvor influenzaepidemier og dårlige vacciner også gjorde sit til, at antallet af døde lå højere end forventet.

Dermed er Danmark kommet langt mere skånsomt igennem epidemien end andre lande, hvor overbelastede sygehuse og sundhedsvæsner har betydet, at corona er endt med at koste andre end de coronasmittede livet.

The Economist mener således, at selv om det officielle antal døde på verdensplan ligger på 5,5 millioner mennesker, ligger det reelle antal døde som følge af virussen nok et sted mellem 11,8 og 22,1 millioner døde.

Den lave overdødelighed i Danmark vil i sagens natur føre til en diskussion af, om restriktionerne har været for skrappe, siger Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Der skal man bare huske på, at det har været meget svært at planlægge ret meget ud i fremtiden under den her pandemi, siger han til Berlingske.