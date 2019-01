Danmark er lukket land: Terrorist må undvære kone og børn

Danmark er lukket land for 'boghandleren fra Brønshøj'.

Klokken 23.20 fredag blev den terror-dømte Said Mansour pågrebet i den marokkanske by Casablanca ganske få timer efter én gang for alle at være udvist af det velfærdssamfund, han kom til i 1984.

En reporter fra Radio 24/7 var med samme fly og har bekræftet, at den 58-årige tidligere danske statsborger blev overladt i myndighedernes varetægt og ført væk til en ukendt skæbne.

Det sker ganske få uger efter drabene på danske Louisa Vesterager og hendes norske veninde, Maren Ueland, i netop Marokko.

Advokat: Det kan jeg ikke tro

Den timing falder også i øjnene på Said Mansours forsvarsadvokat, Eigil Strand.

- Jeg kan sagtens forstå, at der nu spekuleres i, om der kunne være en sammenhæng mellem den ulykkelige og forfærdelige drabssag og aftalen om Said Mansour mellem myndighederne i de to lande. Men det kan jeg ikke tro, at der er. Jeg er dog ikke i tvivl om, at Said Mansour er blevet brugt i et diplomatisk spil, siger Eigil Strand.

Said Mansour på vej i retten under en af terror-sagerne mod ham. Han har nu endegyldigt forladt Danmark, som han oprindelig kom til i 1984. Foto: Ritzau Scanpix

Said Mansours udlevering er resultatet af forhandlinger på højeste minister-niveau, og der er ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke gået en dag uden, at sagen har fundet vej til hendes bord.

Inger Støjberg glæder sig

Inger Støjberg beskriver over for DR Mansour som en af 'verdens mest fanatiske islamister overhovedet', og betegner Mansours afsked med danmark som 'overordentlig glædelig':

- Han har brugt al sin tid i Danmark på at forråde os og har forsøgt at destabilisere og undergrave det danske samfund. Derfor er han dobbelt terrordømt, så han skal selvfølgelig ud af landet. Han har stået allerøverst på listen, siger ministeren, der selv har været i Marokko for at forsøge at hente en aftale om den terror-dømte marokkaners hjemsendelse.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) er svært fornøjet med, at Said Mansour nu er tabt for Danmark. Hun beskriver nyheden om hans afrejse som 'overordentlig glædelig'. Foto: Olivia Loftlund

Eigil Strand er ikke imponeret af de danske myndigheders håndtering af sin klients hjemsendelse.

- Det er helt urimeligt, at jeg ikke har fået en kopi af den aftale, der må ligge mellem Danmark og Marokko, så jeg kan sikre mig, at han får den behandling, han har krav på, og som Danmark er forpligtet til at sikre, at han får. Jeg frygter, at han bliver udsat for tortur, og det gør Said Mansour også selv, siger Eigil Strand.

Han vil i næste uge gå i retten for at få aktindsigt i de aftaler, der nu forsegler Said Mansours ukendte skæbne som midlertidig varetægts- eller måske langtidsfange i Marokko.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritik af aftale: Hemmelighedskræmmeri og mystik

Det bekymrer Eigil Strand, den terror-dømte og nu udviste Said Mansours advokat i Danmark, at han og resten af offentligheden ikke får indblik i den aftale, der ligger mellem de to lande.

- Nogle vil kalde det en 'lokumsaftale'. Er du enig?

- Nej, det ord vil jeg ikke bruge. Men det kan da godt være, at den er omgærdet af hemmelighedskræmmeri og mystik, fordi der er et hensyn til forholdet mellem de to statsmagter, og fordi de ansvarlige ministre ikke har lyst til at stå på mål for aftalens indhold, siger Eigil Strand.

Eigil Strand har endnu ikke været i kontakt med Said Mansour. Han talte fredag med hans nærmeste familie i København. Over for Ekstra Bladet siger han, at familien, der tæller en hustru, fem børn og fire børnebørn, er meget påvirket af situationen:

- De er frygteligt bange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mansours krig: Hyldede Osama bin Laden

Marokkansk-fødte Said Mansour kom til Danmark i 1984. Han opnåede året efter statsborgerskab i landet ved at gifte sig dansk. Ægteskabet holdt ikke, og senere blev han islamisk gift med en kvinde med dansk statsborgerskab med marokkansk baggrund. Det skete året inden, han blev varetægtsfængslet i 2014.

Mansour har været på kontanthjælp siden 1994. Han har fem børn og fire børnebørn.

Han blev oprindelig kendt som 'boghandleren fra Brønshøj', hvorfra han drev et af sine to forlag. På hylderne havde han et stort udvalg af islamistisk propaganda-materiale.

Said Mansour blev første gang anholdt i 1995 på en mistanke om at planlægge terror mod et FN-topmøde i København.

I 2001 hyldede han offentligt Osama bin Laden og terrorangrebene mod USA.

Han var den første dansker, der blev dømt efter terror-paragraffen, da han fik tre et halvt års fængsel for at opildne til terror i 2007.

I 2015 idømte Østre Landsret ham fire års fængsel i en ny sag.

Said Mansour mistede ved den lejlighed sit danske statsborgerskab og blev udvist af Danmark. Højesteret nåede senere frem til samme konkulusion.

Det kunne lade sig gøre, fordi Mansour aldrig havde skilt sig af med sit marokkanske statsborgerskab.

Advokat Michael Juul Eriksen har arbejdet på at få afprøvet Said Mansours sag hos Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Topagent: Vi har forhindret terror mod Danmark

Politiets efterforskning af drabene på danske Louise Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko har blotlagt en hidtil ukendt forbindelse til Danmark.

I et interview om sagen til to schweiziske medier, Tribune de Genève og 24 heures, hævder Abdelhak el Khayam, leder af den den marokkanske efterretningstjeneste (BCIJ), at hans kolleger i tjenesten har forhindret mindst et terrorangreb i Danmark siden 2003. Det skriver det norske medie NRK.

- Siden bombesprængningen i Casablanca i 2003 har vi ført en kamp mod terrorisme, som har vist sig at være effektiv. Vi har opløst terrorceller i Marokko, men vi har også afværget en række angreb i Frankrig, Belgien, Danmark og mange andre lande, citerer NRK efterretningschefen for at have sagt til de to medier Tribune de Geneve og 24 Heures.

Hvad el Khayem konkret henviser til, fremgår ikke af artiklerne. I Danmark oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET) ifølge Ritzau, at tjenesten ingen kommentar har til el Khayams udmelding.