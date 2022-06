Danmark er verdens bedste

Ved årets World Airport Awards er indrejsekontrollen i Københavns Lufthavn kåret til verdens bedste.

Repræsentanter for Københavns Lufthavn og Københavns Politi modtog prisen i Paris torsdag aften.

Priserne bliver uddelt på baggrund af passager-bedømmelser, og Københavns Lufthavn blev valgt blandt mere end 500 andre lufthavne.

Fra 2021 til 2022 er lufthavnen gået fra en niende- til en førsteplads i Best Airport Immigration.

Meget glade og stolte

'Indrejsekontrollen er for udlændinge uden for EU’s Schengen-område den første kontakt til Danmark,' siger SVP Johnnie Müller, Security Services i CPH.

'Vi arbejder tæt sammen med Københavns Politi for at sikre alle en effektiv og god service. Så vi er meget glade og stolte over, at passagererne på dette vigtige område har valgt at stemme Københavns Lufthavn og vores fælles indsats helt til tops.'

Og Københavns Politi er også jævnt tilfredse med den nye titel som verdens bedste på området.

'I Københavns Politi er vi glade for at bidrage til, at Københavns Lufthavn modtager den her pris. Det er et rigtig flot skulderklap til vores kolleger i indrejsekontrollen, der arbejder meget professionelt på et område med komplicerede internationale regler,' siger politiinspektør Claus Birkelyng, chef for Center for Grænsekontrol.

'De gør hver dag en stor indsats, så de mange rejsende får en god oplevelse i lufthavnen, og prisen er en flot anerkendelse af deres arbejde.'

Organisationen Skytrax har siden 1999 stået for prisuddelingen, der også er kendt som Passengers Choice Awards.

Evalueringerne til årets prisuddeling er foretaget i perioden september 2021 til maj 2022 af over 100 nationaliteter.