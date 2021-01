Danmark får dobbelt så mange vaccinedoser i denne uge

Danmark får i denne uge 73.710 vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech og 6000 doser fra Moderna. Der er cirka tale om en fordobling i forhold til sidste uge.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Doserne fra Pfizer/BioNTech vil blive brugt til give stik nummer to til folk, der har fået første stik i slutningen af december eller starten af januar.

Det er ældre på plejehjem eller ældre, der får hjemmehjælp, personer i særlig risiko samt ansatte i sundheds- og ældresektoren.

Vaccinerne fra Moderna vil blive sendt til Region Nordjylland i næste uge og gå til personer over 85 år.

Det kræver to doser af vaccinerne fra begge selskaber for at være færdigvaccineret.

Leveringerne i denne uge er på linje med, hvad Sundhedsstyrelsen havde forventet og lagt ind i sin vaccinationsplan.

I sidste uge var antallet af vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech langt mindre, end de danske sundhedsmyndigheder havde forventet. Det var ifølge selskaberne på grund af en ombygning af en fabrik i Belgien.

I sidste uge fik Danmark cirka 35.000 doser fra Pfizer/BioNTech - altså cirka det halve af denne uges levering.

Det betød, at Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan måtte justeres en anelse - herunder at man måtte udskyde vaccinationer blandt andet ansatte i sundhedssektoren.

Samlet får Danmark omkring ti procent færre vacciner fra Pfizer/BioNTech i første kvartal end forventet.

Vaccinerne ankommer i hætteglas, hvor der kan trækkes doser fra.

Oprindeligt var vaccinen godkendt til mindst fem doser per glas hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). I Danmark formåede man at trække seks doser ud, og det blev vaccinationsplanen tilpasset efter.

Efterfølgende har EMA ændret det, så der på vaccinens indlægsseddel nu står mindst seks doser.

Kontrakten mellem Pfizer/BioNTech er bundet op på doser, og efter ændringen hos EMA holder Pfizer fast i at levere det antal doser, der er aftalt i kontrakten.

De danske sundhedsmyndigheder er uenige i den forståelse, men det har betydet, at Sundhedsstyrelsen har måtte ændre vaccinationsplanen igen.

Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm, mener dog, at vaccineprogrammet kører godt trods ændringerne i sidste uge.

- Vi holder stadig fast i vores fastlagte prioriteringsrækkefølge, og vi har allerede vaccineret mange i de øverste målgrupper første gang og er godt i gang med andet stik blandt de ældre og dem på plejehjem samt blandt sundhedspersonalet.

- I sidste uge udskød vi en række vaccinationer, men for at sikre, at de grupper, der har fået det første stik, også får det andet stik, er vi nødt til at prioritere de doser, vi modtager til dem, siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan kan alle voksne danskere være færdigvaccineret 27. juni.

Planen er senest opdateret 20. januar. Efterfølgende har medicinalselskabet AstraZeneca, der er på trapperne til at få godkendt sin vaccine i EU, meddelt, at det ikke kan levere det lovede antal vacciner i første kvartal.

Det er uvist, om meldingen fra AstraZeneca får betydning for planerne om at have færdigvaccineret den voksne befolkning den 27. juni.