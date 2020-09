Danmark får kæmpe skov

En nyt, stort og grønt område skal pryde Sydfyn tæt på Svendborg. Det sker med etableringen af en ny skov, der bliver tre gange større end Sprogø, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret skal skoven fylde 540 hektar nordøst for Svendborg.

- Det her er et fantastisk projekt, der både giver Fyn meget mere statsskov og beskytter vores drikkevand. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, og bynære skove som denne giver en masse spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Naturstyrelsen vil plante træer i dele af den nye skov, mens andre områder af skoven bliver udlagt til naturlig tilgroning.

'Det vil sige, at dyre- og vindspredte frø fra træer og buske med tiden vil vokse op og danne skov af sig selv, samtidig med at urter, græsser og insekter vil tage skoven i brug', skriver ministeriet.

Borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S), er glad for udsigten til en helt ny skov.

- Skoven bliver et aktiv for vores borgere og for fremtidige generationer. Vi kan se frem til et nyt stort rekreativt område tæt på byen, hvor vi kan nyde naturen, og hvor forskellige aktiviteter kan udfoldes. Skoven vil desuden øge biodiversiteten, da den skaber nye levesteder til dyr og planter, siger han.

Kommunen har tænkt sig at inddrage naboer og andre interesserede borgere i projektet, så folk kan komme med idéer og ønsker til skoven, før den etableres.