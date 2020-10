Danmark fik ti år ekstra: Fejler stadig katastrofalt

Der er næppe mange, der er i tvivl om, at det ser rigtig skidt ud for verdens natur anno 2020.

Men det er ikke kun ekstremer som fældning af Amazonas, skovbrande i Californien og tonsvis af plastik i verdenshavene, der understreger den alvorlige situation.

I Danmark har naturen det nemlig også særdeles svært.

Det viser en gennemgang af FN's 20 mål om biodiversitet, som Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden har foretaget, oplyser begge organisationer i pressemeddelelser.

Målene var oprindeligt sat til 2010, men her viste det sig, at ingen lande var i nærheden af at opfylde dem, og derfor blev de forlænget til 2020.

Men de ti år har nærmest ikke haft nogen betydning for Danmarks vej mod opfyldelsen af målene.

'Fejlet eklatant'

Således vurderer eksperter fra de to organisationer, at Danmark kun har opfyldt ét mål, mens de vurderer, at Danmark er gået tilbage på syv af målene siden 2010.

- Vores analyse viser desværre, at den danske naturindsats har fejlet eklatant i forhold til de internationale mål om at vende tilbagegangen for naturen, som vi har forpligtiget os til. Det er svigt, som skiftende regeringer har ansvaret for, og som i sidste ende har katastrofale følger for den danske natur og biodiversitet. Rapportens konklusioner understreger, at der nu i den grad er brug for at det nuværende flertal leverer på de grønne løfter fra valgkampen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i pressemeddelelsen.

De 20 mål er formuleret for at vende udviklingen i verdens lande, hvor naturen dag for dag bliver mere truet. Men over hele verden halter det med at opfylde målene, lyder det fra FN, selvom 196 lande har tiltrådt målene.

Nedenfor er en gennemgang af målene og Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfondens vurdering af Danmarks præstation. Karakteren for hvert mål er et gennemsnit af de karakterer, eksperterne har givet delmålene under hvert mål, på en skala fra 1 til 5. I kursiv står målets formulering.

Målene om biodiversitet - og Danmarks præstation 1 Folkeoplysning Befolkningen er kendt med de værdier, der knytter sig til biodiversitet og er bekendt med de skridt, der kan tages for at beskytte og udnytte den bæredygtigt. Vurdering: En svagt stigende del af befolkningen kender til biodiversitet, men der er ingen folkeoplysning om, hvad man kan gøre for at beskytte biodiversiteten. 2 Værdien af biodiversitet Værdien af biodiversitet er integreret i nationale og lokale udviklings- og fattigdomsbekæmpelsesstrategier og planlægningsprocesser og er på passende vis integreret i nationale regnskaber og rapporteringssystemer Vurdering: Danmark fejler stort, idet biodiversitet ikke indgår i planlægning og nationale regnskaber såsom finansloven 3 Incitamenter Incitamenter og støtteordninger, der er skadelige for biodiversitet er elimineret, udfaset eller omdannet med henblik på at minimere eller undgå negative effekter. Positiver incitamenter for beskyttelse og bæredygtigt brug af biodiversitet er udviklet og anvendt. Vurdering: Det anses for at være urealistisk at nå målet. Der er ingen planer for at afskaffe skadelige støtteordninger, og de tilskudsordninger, der er til naturformål, er dog utilstrækkelige og modvirkes af skadelige støtteordninger. 4 Bæredygtig produktion Regeringen, erhvervslivet og interessenter på alle niveauer har taget skridt til at opnå eller har implementeret planer for bæredygtig produktion og forbrug og holder eftekterne af forbrug af naturressourcer godt inden for de økologiske grænser. Vurdering: Der er lovende toner fra EU, regeringen og erhvervslivet, men de er ikke fulgt op af forpligtende mål og resultater. Natur, miljø og klima overbelastes stadig af dansk produktion og forbrug. 5 Naturlige levesteder Tilbagegangen i naturlige levesteder og skovarealer er som minimum halveret og hvor muligt bragt tæt på nul. Degradering og fragmentering er tydeligt reduceret. Vurdering: Kvaliteten af skovnaturen og levesteder er fortsat i tilbagegang, og naturlige levesteder er fortsat fragmenterede, og de samme gælde de marine levesteder 6 Bæredygtigt fiskeri Alle bestande af fisk, hvirvelløse dyr og vandplanter er forvaltet og udnytter bæredygtigt, lovligt og gennem økosystembaserede metoder. Genopretningsplaner og målsætninger er på plads for alle overfiskede arter. Fiskeri har ingen betydende negativ effekt på truede arter og sårbare økosystemer, og fiskeriets effekt på bestande, arter og økosystemer er inden for sikre, økologiske grænser Vurdering: Mange fiskebestande fiskes ikke bæredygtigt, om end der er fremgang i enkelte bestande. Der er lavet genopretningsplaner for visse arter, men der er stadig mange, hvor det ikke er tilfældet. Mange økosystemer er negativt påvirket af fiskeri med især bundslæbende redskaber. 7 Bæredygtig forvaltning Arealer med landbrug, akvakultur og skovbrug er forvaltet bæredygtigt, så beskyttelse af biodiversitet sikres. Vurdering: Generelt er indsatserne utilstrækkelige, om end miljøministeren i 2019 satte en stopper for nye havbrug og udvidelse af eksisterende. Kun en tredjedel af det danske skovareal er skovcertificeret. 8 Forurening Alle forurenende stoffer, inklusiv overskud af næringsstoffer, er bragt til niveauer, der ikke er skadelige for økosystemfunktioner og biologisk mangfoldighed. Vurdering: Der mangler viden og planer på området, og overvågningen svækkes i nogle tilfælde. Stort set alle naturtypers tålegrænser er overskredet. Udledningen af kvælstof og fosfor er steget. 9 Invasive arter Invasive arter og deres spredningsveje er identificerede og prioriterede. Prioriterede arter er under kontrol eller udryddet, og indsatser for forvaltning af spredningsveje er på plads med henblik på at forebygge invasive arters introduktion og etablering. Vurdering: Danmark har udpeget de invasive arter, men udryddelsen af visse arter er opgivet, men i 2017 er der udarbejdet en handlingsplan for håndtering af invasive arter. 10 Sårbare økosystemer I 2015 er forskellige typer pres fra menneskelige aktiviteter på koralrev og andre sårbare økosystemer påvirket af klimaforandring eller havforsuring minimeret med henblik på at bevare deres integritet og funktioner. Vurdering: Effekten af havforsuring på danske marine økosystemer er endnu uvis, og der er sket forringelser i miljøkvaliteten. Der mangler en strategi for at sikre dansk natur i en varmere fremtid. 11 Naturbeskyttelse Mindst 17 procent af landarealet inklusive ferskvandsområder og 10 procent af havarealet og kystområder er beskyttet. Beskyttede områder er effektivt og ligeligt forvaltede og velforbundne og integrerede i bredere hav- og landskaber. Vurdering: Mindre end én procent af Danmarks areal er beskyttet og forvaltet med biodiversitet som formål, og reelt opfylder kun 4,8 procent af havarealet standarder for naturbeskyttelse. Selvom mange områder er beskyttede, er det ofte ikke tilstrækkeligt. De beskyttede områder er med få undtagelser spredt beliggende. 12 Truede arter Udryddelsen af kendte truede arter er forebygget og deres beskyttelsesstatus, særligt for arter med størst tilbagegang, er forbedret og opretholdt. Vurdering: En stigende del af Danmarks dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø. Der mangler en national rødliste for de fleste arter, der lever i havområder. Der mangler en plan med klare prioriteringer og finansiering af indsatser. 13 Genetisk diversitet Den genetiske diversitet hos de dyrkede planter og husdyr og deres vildtlevende slægtninge, herunder socio-økonomisk og kulturelt værdigfulde arter, er bevaret. Strategier for minimering af genetisk erosion og beskyttelse af deres genetiske variation er udviklet og implementeret. Vurdering: Man har registreret og kortlagt danske fødevareplanter og deres vilde slægtninge, og man har nedsat et udvalgt til at fremme indsatsen til at bevare genressourcer hos oprindelige danske husdyr. 14 Økosystemtjenester Økosystemer, som leverer grundlæggende tjenester herunder tjenester relateret til vand, og bidrager til sundhed, levebrød og trivsel, er genoprettet og beskyttet. Vurdering: Der er stadig ingen egentlig dansk national biodiversitetsstrategi og handleplan, men flere steder etableres og genoprettes vådområder. 15 Naturgenopretning Økosystemernes robusthed og bidraget fra biodiversitet til kulstoflagring er øget gennem bevaring og genopretning, og mindst 15 procent af skadede økosystemer er genoprettet og bidrager derved til minimering af klimaforandringerne og til klimatilpasning samt bekæmpelse af ørkenspredning. Vurdering: Der er ikke et samlet overblik eller en samlet strategi for naturgenopretning. Der er dog igangsat en række indsatser til naturgenopretning, omend genetablering af skovøkosystemer sker efter 2020 og i et utilstrækkeligt omfang. 16 Nagoya-protokollen I 2015 er Nagoya-protokollen om adgang til genetiske ressourcer og ligelig fordeling af udbyttet derfra trådt i kraft. Nagoya-protokollen er operationel og i overensstemmelse med national lovgivning Vurdering: Underskrevet, ratificeret og implementeret i dansk lovgivning 17 National Strategi I 2015 har hver part udarbejdet en opdateret national biodiversitetsstrategi og handlingsplan, som er vedtaget og implementeret som et effektivt politisk instrument. Vurdering: Den tidligere regering lavede en plan i 2014, som er utilstrækkelig. Den nuværende regerings Biodiversitetspakke kommer først i 2021. 18 Oprindelige folks viden Oprindelige folks og lokale samfunds traditionelle viden, opdagelser og metoder til beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet og deres traditionelle udnyttelse af biologiske ressourcer er respekteret og fuldt integreret i implementeringen af konventionen Ikke vurderet 19 Deling af viden Den vidensbase og de teknologier, der relaterer sig til biodiversitet, dens værdier, funktioner, status og trends, samt konsekvenserne af biodiversitetstab, er forbedret, og den samlede viden om biodiversitet er bredt delt, overført og anvendt. Vurdering: Der er stadig store huller i vores viden om danske arter og biodiversitet. Den tilgængelige viden og data er dog tilgængelig via blandt andet miljoeportal.dk. 20 Finansiering Mobiliseringen af finansielle ressourcer til at implementere den strategiske plan for biodiversitet for 2011- 2020 er øget væsentligt fra niveauet i 2010 Vurdering: Den danske udviklingsstøtte til biodiversitet har været nedadgående siden 2015. Der mangler opdaterede opgørelser over den samlede nationale finansiering af biodiversitetsindsatser, og finansieringen er utilstrækkelig.

WWF opfordrer på baggrund af gennemgangen landets politikere til at skride til handling.

- Vi mister arter, levesteder forsvinder, og økosystemerne bliver mere og mere skrøbelige. Det er nu politikerne skal tone grønt flag og gøre en indsats for naturen. Biodiversitetspakken skal forhandles snarest, og det er blandt andet helt oplagt, at den indeholder en ny biodiversitetslov, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Han håber nu på en gevaldig opprioritering af naturen i Danmark på den kommende og mange efterfølgende finanslovsforhandlinger.