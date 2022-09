Danmark fører europæisk nedtur

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej

Nye tal viser, at Danmark er det land i EU, hvor detailhandlen er faldet mest

Prisernes himmelflugt har fået danskerne til at handle mindre.

Det afslører nye tal fra Eurostat, som samtidigt viser, at Danmark skraber bunden i udviklingen i detailsalg blandt EU-landene.

Det skriver Finans.

Det er ikke kun i Danmark, at borgerne bakser med at få pengene til at række, når de handler ind i dagligvarebutikker.

For mens det danske detailsalg er faldet med 7,7 procent, kan man finde Luxembourg på en andenplads med et fald på 6,3 procent.

Faldende tillid

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at forbrugertilliden er historisk lav i Danmark, hvor den senest blev opgjort til -25,6.

Og der er bestemte fødevarer, som danskerne i særdeleshed undgår, når de handler ind.

Finans skriver, at salget af oksekød er faldet med 25 procent, og at de fødevarer, der generelt er steget meget pris, har lidt det største fald.

Trist rekord

Den galoperende inflation har også medført den største prisstigning på varer og tjenester siden fattig-firserne.

I juli steg forbrugerpriserne nemlig med 8,7 procent i forhold til samme måned sidste år, og det er den højeste årsstigning siden 1983.

De tårnhøje priser har altså svækket forbrugertilliden og salget i de danske dagligvarebutikker i en sådan grad, at Danmark oplever den største nedgang blandt EU-landende.

Selvom det er svært at udpege den specifikke årsag til, at Danmark klarer sig dårligst i statistikken, kan en af grundene være, at Danmark i forvejen havde de højeste forbrugerpriser i Europa, skriver Finans.