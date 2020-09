Danmark fraråder rejser til Portugal og Holland

Det danske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Portugal, Holland, Schweiz og Østrig.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag.

Alle fire lande har de seneste uger oplevet et stigende antal smittede med coronavirus.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen. Den grænse har de fire lande passeret, viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

De fire lande er populære rejsemål for danske turister i sensommeren og efteråret, siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Han er frustreret over, at de danske myndigheder ikke har lavet regionale rejsevejledninger, så det kun er de områder med høje smittetal, der frarådes rejser til.

- Nogle af de lande, der nu lukkes for, har ikke problemer i hele landet, men kun i dele af det - typisk i storbyerne. Og så giver det ikke mening, at man lukker for rejser til hele landet, siger Lars Thykier.

Ud over smittetal kigger Udenrigsministeriet også på landes testniveau og indrejserestriktioner, når det skal vurdere, om rejser til et land skal frarådes.

Rejsevejledningerne er anbefalinger. Det er derfor ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Ungarn blev for få uger siden sat på listen over lande, der frarådes rejser til. Dengang skyldtes det, at landet havde indført et krav om karantæne for rejsende til Ungarn.

Ifølge Udenrigsministeriet er det i denne uge et stigende smittetal, som holder Ungarn på listen.

Til gengæld fraråder de danske myndigheder ikke længere rejser til den lille republik San Marino. Her er danske borgere ellers blevet frarådet at tage til siden begyndelsen af september.

Ændringen træder i kraft ved midnat mellem fredag og lørdag.

For at et land, hvor rejser har været frarådet, skal blive genåbnet for rejser, skal antallet af registrerede smittede være under 20 om ugen per 100.000 indbyggere.