Danmark går test-amok: Så meget koster din prøve

Den seneste uge er Danmark gået testamok.

Her har det nemlig igen været muligt at nyde et måltid eller en kold fadøl på landets restauranter og barer, hvis man har en negativ test med i forlommen.

Det har fået danskerne til at strømme til landets testcentre, som scorer kassen på at teste befolkningen.

Den seneste uge er der således blevet foretaget mere end tre millioner lyn- og PCR-tests, viser de samlede tal. Og disse test er ikke helt billige for skatteyderne, vurderer ekspert.

Lange køer foran landets testcentre er blevet en del af hverdagen. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ikke under 100 kroner

I februar blev prisen, som staten betaler de tre udbydere af lyntest - Falck, Carelink og Copenhagen Medical - anslået til at være cirka 150 kroner.

Den pris er faldet en smule i dag, anslår Jakob Kjellberg, professor og sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive):

- Mit bud er 125 kroner pr. test. Det handler om, hvad kittet koster, og hvor meget der så kan være tilbage. Men det er helt umuligt at forestille sig, at man kan gøre det for under 100 kroner, hvis der er personale involveret. Det kan ikke lade sig gøre.

Hos Region Midtjylland bekræfter vicedirektør Dorte Christensen i en mail til Ekstra Bladet, at prisen er blevet mindre efter en ny landsdækkende udbudsrunde i april, som regionen havde ansvaret for.

'Jeg kan ikke oplyse de enkelte priser, da de er omfattet af konkurrencekriterier. Jeg kan oplyse, at vi samlet set har fået en reduktion i priserne på ca. 18 procent,' skriver hun.

En 18 procents reduktion af den tidligere formodede pris på 150 kroner giver 123 kroner.

Med 1.799.744 lyntests foretaget den seneste uge løber prisen altså op i godt 225 millioner kroner for staten, vurderer Jakob Kjellberg.

Test i uge 16 Søndag 25. april: 186.702 lyntest - 181.000 PCR-test = 367.702 i alt Lørdag 24. april: 335.860 lyntest - 204.130-test = 539.990 i alt Fredag 23. april: 391.867 lyntest - 197.544 PCR-test = 589.411 i alt Torsdag 22. april: 366.896 lyntest - 206.272 PCR-test = 573.168 i alt Onsdag 21. april: 209.462 lyntest - 193.622 PCR-test = 403.084 i alt Tirsdag 20. april: 223.469 lyntest - 157.297 PCR-test = 380.766 i alt Mandag 19. april: 85.488 lyntest - 150.669 PCR-prøver 236.157 i alt I alt: 3.069.278 test. Vis mere Vis mindre

PCR-testen dyrere

Den mere valide PCR-test er en del dyrere, lyder det fra sundhedsøkonomen:

- Tilbage i december regnende jeg med omkring 235 kroner. Den er nok blevet lidt billigere, men det er svært at forestille sig, at man kan gøre det for under 175 kroner, fordi den skal sendes til et laboratorium. En 50'er mere end lyntesten er nok ikke helt skævt.

Regner man med sundhedsøkonomens bud på 175 kroner pr. test, har den seneste uges 1.290.534 PCR-tests kostet statskassen 225 millioner kroner.

Samlet har den seneste uges test af befolkningen dermed kostet i omegnen af 425 millioner kroner.

- Det er mange penge, konkluderer Jakob Kjellberg.