Danmark gør klar til at modtage 100.000 flygtninge

Den danske regering gør klar til at modtage fem gange så mange flygtninge som oprindeligt forventet

Den danske regering gør klar til at kunne modtage 100.000 ukrainske flygtning i den kommende tid - det bekræfter udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde i dag.

I første omgang forventede regeringen at modtage omkring 20.000 ukrainske flygtninge, men med det nye tal femdobler regeringen forventningen til antallet af ukrainske flygtninge.

Hvis det endelige antal ukrainske flygtninge i Danmark lander på 100.000, så vil det være et langt større antal asylansøgere, end det Danmark modtog under krigen i Balkan i 1990'erne - samt under flygtningekrisen i 2015 og 2016.

I Sverige og Norge forventer de ligeledes en stor mængde flygtninge. Her lyder de foreløbige estimater på mellem 27.000 og 212.000 flygtninge.