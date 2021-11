Danmark har betalt 39,8 millioner for at slippe for afghanske tolke

Storbritannien har fået millioner for at tage imod 23 afghanske tolke, som har arbejdet for danske styrker i Afghanistan

39.827.302 kroner.

Så meget har Danmark betalt Storbritannien for at tage imod 23 afghanske tolke, som har været tvunget til at forlade deres hjemland, efter de har arbejdet for danske styrker. Det skriver Berlingske.

Det svarer til omkring 1,7 millioner kroner per tolk.

- Kort fortalt viser det jo, hvad det koster at komme af med et menneske, siger Sine Plambech, som seniorforsker ved Dansk Institut forInternationale Studier (DIIS), til mediet.

12 ville bo i Danmark

Aftalen om at de afghanske tolke skulle lande i Storbritannien i stedet for i Danmark, blev lavet tilbage i 2013. Pengene skiftede hænder i 2014, men det er første gang, at beløbet ser dagens lys.

12 af de 23 tolke ønskede at komme til Danmark, men fik afslag og blev sendt til Storbritannien i stedet. De resterende 11 ønskede selv at bosætte sig i Storbritannien.

Poul Hauch Fenger, som er advokat med speciale i asylret, kalder konstellationen 'usædvanlig'.

- Jeg er ikke tidligere stødt på en situation, hvor man betaler sig fra et humanitært ansvar. Det er helt uforeneligt med de traditioner, vi har for humanitær bistand, siger han til Berlingske.

'Ingen lades i stikken'

Aftalen fra 2013 blev indgået, forud for at begge lande trak deres styrker ud af Afghanistan i 2014. Den indgår i den danske tolkeaftale, hvoraf det blandt andet bliver slået fast, at 'ingen tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, bliver ladt i stikken'.

Men med aftale med Storbritannien sørgede Danmark for, at de afghanske tolke ikke nødvendigvis skulle lande herhjemme.

Kun ni tolke har fået asyl i Danmark siden 2013, mens en 10. er indstillet til et visum. Det fremgår ifølge Berlingske af et notat fra Forsvaret fra juni 2021. Derudover 50 har fået afslag afslag på deres ansøgning og er hverken landet i Danmark eller Storbritannien, mens 57 - med enkelte undtagelser - har fået økonomisk støtte til at genbosætte sig i Afghanistan.