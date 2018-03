Danmark har indkøbt gammel influenzavaccine

Danmark har valgt ikke at købe en nyere og mere dækkende influenzavaccine. Det skriver Politiken.

Ifølge avisen ville mange af dem, der er ramt af influenza, kunne have undgået sygdomme, hvis den nye vaccine var brugt.

- Det undrer mig, at man ikke har taget den influenzavaccine, der er anbefalet. Og jeg mener da også, at vi skulle have haft den, så man var dækket bedre, siger Liselott Blixt (DF), der er formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Politiken skriver, at mere end 160 svækkede borgere er døde i forbindelse med den influenzaepidemi, der lige nu præger Danmark.

I december blev EU-landene ifølge avisen opfordret af de europæiske sundhedsmyndigheder til at at købe en ny vaccine, der dækker mod såkaldt B-virus.

- EU-medlemslandene bør overveje at øge tilgængeligheden og brugen af den firvalente vaccine i deres lande til næste sæson, skriver EU-organet ECDC ifølge Politiken.

Både Finland og store dele af Sverige har indkøbt den nye vaccine.

Ifølge Statens Serum Institut er sagen dog ikke så åbenlys, som den kan se ud.

- Jeg kan godt forstå, at det virker ligetil, at vi bare skifter til den nye vaccine, men virkeligheden og virus er lidt mere komplekst, siger overlæge Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut til Politiken.

Hun fortæller, at den nye vaccine er dyrere og at man ikke hidtil har vurderet, at den udbredte influenza B er lige så alvorlig som influenza A.

- Man ser typisk en højere overdødelighed, når influenza A er på spil, hvor især de ældre er udsatte.

- Normalt kommer influenza B som en mindre bølge efter influenza A og rammer især skolebørn og voksne. Det er usædvanligt at se overdødelighed i forbindelse med den, siger Tyra Grove Krause til Politiken.

Liselott Blixt mener dog, at man burde sikre bedst muligt.

- Der er rigtigt mange - specielt ældre og svage - der dør af influenza. Derfor skal vi også dække bedst muligt, siger hun.