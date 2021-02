Danmark har laveste antal indlagte siden 11. november

Der er det seneste døgn registreret 520 nye smittede med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er femte dag i træk, at der bliver konstateret over 500 nye coronasmittede i Danmark.

Derudover er det samlede antal indlagte på landets hospitaler faldet med 14. Det skyldes formentlig, at der er flere, som bliver udskrevet end indlagt.

Det betyder, at 217 personer nu er indlagt med virusset. Det er det laveste antal siden 11. november.

Forventningen er dog, at antallet af indlagte vil falde yderligere de kommende uger til mellem 150 og 200 indlagte. Herefter vil det formentlig stige igen, som følge af at dele af landet genåbner fra mandag.

Det fortæller Nanna Reiter, der er overlæge ved Bispebjerg Hospital og formand for Udvalget for Intensiv Medicin under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (Dasaim).

- Nu hvor vi begynder at åbne lidt mere op for samfundet mandag, vil vi fortsat se et fald en uge og måske også lidt mere end det.

- Men så vil vi også forvente en stigning på grund af denne her B117-mutation, siger Nanna Reiter med henvisning til den mere smitsomme variant, der først blev opdaget i England.

- Udviklingen (i antallet af indlagte, red.) kan gå hurtigere på grund af B117, end den har gjort de tidligere gange, hvor man har slækket på restriktionerne, tilføjer hun.

Ud over de 520 smittetilfælde med pcr-test er der fundet 135 nye tilfælde i lyntest fra private leverandører. De er fundet i 54.737 prøver.

Det svarer til, at 0,25 af prøverne er coronapositive.

Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, som bliver testet positiv i lyntest og pcr-test i det offentlige. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

Af opgørelsen fra SSI fremgår det desuden, at yderligere fem personer er døde med coronavirus i Danmark.

Antallet af dødsfald er faldet markant i løbet af februar. I januar var der i gennemsnit 27 coronarelaterede dødsfald om dagen.