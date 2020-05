Danmark har laveste antal nye coronasmittede siden marts

Der er fortsat en stigning i smittede med coronavirus, men det daglige antal nye rapporterede tilfælde er torsdag på det laveste siden midten af marts.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er steget med 46 i forhold til onsdag til 10.713 personer. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Den daglige stigning i de rapporterede smittetal er ikke set lavere siden marts.

I starten af epidemien offentliggjort SSI dog tal to gange dagligt, mens det nu kun er en gang om dagen.

Det lave antal positive test skal også ses i lyset af, at der i forhold til starten af epidemien bliver testet langt flere end tidligere.

I begyndelsen testede man kun personer, der havde rejst i lande med mange smittetilfælde - herunder Italien.

Siden er man også begyndt at teste alle folk med symptomer, og nu behøver man slet ikke at udvise symptomer for at blive testet.

Myndighederne har udvidet kriterierne for, hvem der kan testes, og samtidig er der skruet op for kapaciteten for at teste - blandt andet ved at oprette 16 testtelte rundt i landet.

Onsdag rundede antallet af test 400.000 i Danmark.

Langt størstedelen af de smittede formodes ikke længere at være syge.

De danske sundhedsmyndigheder opererer ikke med et tal for raskmeldte.

I stedet bruges betegnelsen overstået infektion, hvis man ikke er på sygehuset eller død 14 dage efter den positive test.

8663 af de smittede er i den kategori, hvilket svarer til 81 procent af de personer, der er testet positive.

Der bliver torsdag eftermiddag offentliggjort tal for indlæggelser og døde.

Den seneste opgørelse fra onsdag viste 533 dødsfald blandt coronasmittede.

Antallet af indlæggelser faldt til 164, og dermed fortsatte den nedadgående tendens, der har været gældende siden starten af april.