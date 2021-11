Danmark har over 2000 nye smittetilfælde for anden dag i træk

Der er det seneste døgn registreret 2251 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Fredagens tal er det næsthøjeste i år, og det er kun overgået af torsdag, hvor der blev registreret 2598 tilfælde.

De seneste tilfælde er fundet via 120.907 PCR-test, hvilket giver en positivprocent på 1,86. Torsdag var den på 1,98 procent.

Den seneste udvikling bekymrer Lungeforeningens formand, Torben Mogensen.

Han peger på, at de lungesyge nok er vaccinerede. Men vaccinen er ikke 100 procent effektiv, og nogle vaccinerede smittes altså.

- Det er ikke godt for vores medlemmer, hvis smitten stiger, og med den hast, det sker, er det bekymrende, siger Mogensen, der er tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital.

Han frygter, at smitten stiger yderligere. Han synes, at det er et godt forslag at genindføre coronapas, som Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, torsdag anbefalede.

- Det er med til at dæmpe smitten, men samtidig lukker det ikke forretningerne ned, siger Torben Mogensen.

Man skal tilbage til december sidste år - midt under den anden store nedlukning - for at finde højere smittetal.

Det hidtil højeste antal smittede på én dag var 18. december 2020 med 4508 positive prøver.

Statens Serum Institut vurderer i sin seneste prognose, at antallet af smittetilfælde kan nå 4500 om dagen i december.

På landets hospitaler er der fredag 263 indlagte med coronavirus.

Det er 17 flere end torsdag, og ser man over den seneste måned er antallet af patienter tredoblet.

I modsætning til sidste vinter er størstedelen af befolkningen vaccineret.

Blandt alle de inviterede - alle borgere over 12 år - er 85,9 procent færdigvaccineret. Yderligere 1,4 procent har fået første stik.

Der er de seneste 24 timer registreret yderligere tre coronarelaterede dødsfald. Dermed har Danmark samlet haft 2725 dødsfald siden marts 2020.