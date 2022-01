Danmark har registreret de første dødsfald med omikron

Der er indtil videre registreret 18 dødsfald i Danmark, hvor personerne var testet positive for den nye omikronvariant.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI), der for første gang har tal for dødsfald med omikron, der har spredt sig i Danmark siden slutningen af november.

De 18 dødsfald er opgjort fra 21. november til 28. december og er fundet blandt 55.691 registrerede tilfælde med omikron.

Der er ikke yderligere detaljer om personerne - herunder deres alder eller eventuelle underliggende sygdomme.

Dødsfald tæller med i coronastatistikken, hvis man er død op til 30 dage efter påvist smitte. Personerne er derfor ikke nødvendigvis døde på grund af coronavirus.

I samme periode er der registreret 100 dødsfald med andre kendte varianter, som for de fleste vil være deltavarianten, blandt 127.146 smittetilfælde.

Andelen af døde med omikron er omtrent det halve af andre varianter, men det skal også ses i lyset af, at varianten er ny, og der går et vist tidsrum fra smitte til eventuel indlæggelse og død.

Samtidig kan der være en forsinkelse i, hvornår dødsfald bliver registreret.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause udtalte dog mandag, at det ser ud til, at risikoen for at blive indlagt med omikron er omkring det halve af deltavarianten.

Omikronvarianten blev i første omgang påvist af sundhedsmyndighederne i Sydafrika i slutningen af november.

Det første tilfælde i Danmark blev registreret 27. november, og i ugerne efter analyserede de danske sundhedsmyndigheder stort set alle positive coronaprøver for, hvilken variant de var.

Men efter at omikron er blevet den dominerede variant, er man nu gået over til kun at screene en repræsentativ andel af prøverne.

Derfor ved man ikke, præcist hvor mange der er smittet med omikron.

Men i de seneste data fra SSI, der er fra 28. december, bliver omikron vurderet til at udgøre omtrent 90 procent af de positive coronaprøver.

Danmark har i de seneste knap to år registreret 3292 dødsfald relateret til coronavirus. Det svarer til 0,4 procent af de 840.037 bekræftede tilfælde.