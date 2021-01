Danmark har registreret knap 900 nye smittetilfælde med corona

Der er registreret 889 nye coronasmittede blandt 103.825 prøver på et døgn i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Det giver en positivprocent på 0,86. Positivprocenten angiver, hvor stor en del af de test, der er foretaget i døgnet, som har givet et positivt prøvesvar.

Antal indlæggelser stiger med 20 til 799. Yderligere 28 er døde.

Også tallene for, hvor mange danskere der er registreret smittet med den særligt smitsomme coronavariant B117, er opdateret. I alt er der fundet 283 tilfælde af smitte med B117 blandt borgere i Danmark.

Det tager dog længere tid at analysere prøverne for den britiske variant. Derfor er der et vist efterslæb på tallene.

Den seneste opgørelse for den særligt smitsomme coronavariant lørdag viste, at 256 var registreret smittet. Der er altså sket en stigning på 27 frem til opgørelsen søndag.

De seneste tal for antal vaccinerede mod corona i Danmark viser, at der nu er 12 personer, som er færdigvaccineret. I alt 166.999 personer har påbegyndt vaccination med enten vaccinen fra Pfizer og BioNTech eller Moderna.

Det betyder, at 2,86 procent af danskerne har påbegyndt vaccinationen mod coronavirus.

Desuden har Danmark bekræftet det første tilfælde af smitte med en sydafrikansk mutation af coronavirus. Det meldte SSI ud lørdag.

Den smittede er fra Sjælland, og smitten forbindes med en rejse til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Der er ikke yderligere oplysninger om personen, herunder hvornår vedkommende kom tilbage til landet, og om personen kan have udsat andre for smitte. Den sydafrikanske variant er døbt B1351/501Y.