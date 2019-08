Danmark har succes med at bekæmpe selvmord

Som et af få lande i verden har Danmark sikret et fald i antallet af selvmord de seneste årtier.

I 1980 var der i Danmark 1600 selvmord om året. Det tal var i 2017 nede på cirka 600.

Professor ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse Merete Nordentoft forklarer, at det ganske enkelt er blevet sværere at afslutte sit eget liv.

- Alt, der er kulilte i, er blevet begrænset, og mængden af farlig medicin, som folk tidligere havde adgang til, er blevet udskiftet til mindre farlige præparater, siger Merete Nordentoft.

Det internationale tidsskrift Science sætter fredag fokus på selvmordsforebyggelse og fremhæver Danmark som foregangsland.

Udviklingen skyldes også, at Danmark er blevet bedre til med rådgivning at forebygge selvmord, forklarer Merete Nordentoft.

- Med telefonisk rådgivning, selvmordsforebyggende klinikker i regionerne og en række andre målrettede indsatser, er mennesker i risikozonen for selvmord blevet hjulpet bedre, siger hun.

Direktør hos rådgivningscentret Livslinien Jeppe Kristen Toft oplever, at der er et stort behov for rådgivning til selvmordstruede.

- Alt peger på, at det er helt afgørende for selvmordsforebyggelse, at vi på Livslinien har åbent i både dag- og nattetimer, siger han.

Merete Nordentoft glæder sig over den positive udvikling, men understreger, at antallet af selvmord fortsat er højt og bør nedbringes yderligere.

- Der er ikke flere ting, vi kan gøre i forhold til at vanskeliggøre selvmordsmetoderne yderligere. Derfor skal vi hjælpe de selvmordstruede direkte, siger hun.

I andre lande findes der nationale handlingsplaner for selvmordsforebyggelse, men sådan en har Danmark ikke.

Det er noget, Jeppe Kristen Toft savner.

- Selv i et så lille land som Danmark, er det ikke alle initiativer, der bliver skaleret op til at kunne fungere på landsplan. Derfor mangler vi en koordinering af alle initiativer, siger han.