Danmark i top

Ny rapport fra Verdensbanken fastslår, at kun seks lande har fuld ligestilling blandt mænd og kvinder - deriblandt Danmark

Danmark er et af kun seks lande, som har fuld ligestilling blandt mænd og kvinder. Det er en af konklusionerne i en ny, omfattende rapport fra Verdensbanken.

Rapporten undersøger, hvordan de økonomiske beslutninger, som kvinder tager gennem deres arbejdsliv, påvirkes af lovene i deres hjemland.

Ifølge Verdensbanken har mange stater nemlig forældede regler og love, der diskriminerer kvinder og forhindre dem i at deltage ligeværdigt på arbejdsmarkedet.

I alt ser rapporten på otte specifikke områder, hvor kvinder interagere med loven i løbet af deres karrierer. I hver kategori tildeles de undersøgte lande en score på mellem 0 og 100 alt efter, hvor godt de sikre kvinders rettigheder.

Verdensbankens otte kategorier Bevægelighed

- Kan en kvinde selv bestemme, hvor hun ønsker at bo?

- Kan en kvinde forlade sit hjem på samme måde som en mand?

- Kan en kvinde ansøge om et pas på samme måde som en mand?

- Kan en kvinde forlade landet på samme måde som en mand? Ansættelse

- Kan en kvinde få et job eller udøve et erhverv på samme måde som en mand?

- Beskytter loven mod kønsdiskrimination i ansættelsesprocessen?

- Er der regler mod sexchikane på arbejdspladsen?

- Er der strafferetlige sanktioner mod sexchikane under ansættelse? Løn

- Forlanger loven lige løn for arbejde af samme værdi?

- Kan kvinder arbejde samme nattetimer som mænd?

- Kan kvinder arbejde i stillinger, som vurderes at være farlige, anstrengende eller moralsk upassende, på samme måde som mænd?

- Kan kvinder arbejde i de samme industrier som mænd? Ægteskab

- Skal en gift kvinde adlyde sin mand ifølge loven?

- Kan en kvinde ifølge loven være familieoverhoved på samme måde som en mand?

- Er der regler mod hustruvold? Kan en kvinde bede om skilsmisse på samme måde som en mand?

- Har kvinder samme ret til at gifte sig igen som mænd? Børn

- Har kvinder adgang til mindst 14 ugers barsel?

- Betaler regeringen for 100 procent af barselsdagpengene?

- Er der betalt barsel?

- Er det ulovligt at fyre gravide ansatte? Iværksætteri

- Er det ulovligt for en kreditor at diskriminere på køn i adgangen til kapital?

- Kan en kvinde underskrive en kontrakt på samme måde som en mand?

- Kan en kvinde lovligt registrere en virksomhed på samme måde som en mand?

- Kan en kvinde åbne en bankkonto på samme måde som en mand? Forvaltning

- Har mænd og kvinder lige ejendomsret?

- Har sønner og døtre lige arveret?

- Har mandlige og kvindelige ægtefæller samme arveret?

- Har ægtefæller samme ret over deres fælles aktiver? Pension

- Kan mænd og kvinder gå på pension på samme tidspunkt?

- Kan mænd og kvinder gå på delpension på samme tidspunkt?

- Er den tvungne pensionsalder lige for mænd og kvinder? Kilde: Verdensbanken Vis mere Luk

Udover Danmark er det kun Belgien, Frankrig, Letland, Luxembourg og Sverige, som kan prale af en fuld score i alle otte kategorier.

Det lyder måske ikke af meget, men det er en væsentlig forbedring i forhold til for 10 år siden, hvor Verdensbanken for første gang undersøgte kvinders legale og økonomiske ligestilling i forskellige lande. Dengang var der ingen, som formåede at indkassere det maksimale antal point.

Vi er der ikke endnu

Selvom rapporten umiddelbart er fantastisk læsning for danske øre, skal man ifølge køns- og arbejdslivsforsker Jo Krøjer fra Roskilde Universitet huske på, at den kun kigger på, hvorvidt mænd og kvinder ifølge lovgivningen formelt er ligestillet.

- Det danske arbejdsmarked er jo ikke kun reguleret af lovgivning, men også via aftaler, siger hun.

- Når det eksempelvis kommer til løn, er det jo aftalestof i Danmark. Vi har jo ikke nogen lov om løn på den måde. Det er overenskomstreguleret.

Krøjer mener, at der er flere områder uden for lovgivningen, hvor ligestillingen halter her i landet.

- Noget af det, som er rigtigt væsentligt for folk på arbejdsmarkedet, er deres løn. Her er der eksempelvis et dokumenteret løngab i Danmark, som faktisk er ret stort sammenlignet med andre lande, forklarer hun.

Bundskraberne

Vender vi blikket væk fra Danmark, har ligestillingen ifølge Verdensbanken de trangeste kår i Mellemøsten. Ikke overraskende er den absolutte bundskraber Saudi-Arabien, som må se sig henvist til en sidsteplads blandt de 187 lande, som rapporten undersøgte.

Jordan, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Sudan, Iran, Qatar og Syrien havde alle en gennemsnitlig score på 35 eller derunder. Det vil sige, at kvinder i de regioner ifølge rapporten kun har godt en tredjedel af mænds rettigheder.

USA skuffede desuden i kategorien 'børn', hvor supermagten kun scorede sølle 20 point.