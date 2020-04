Danmark kan åbne efter påske: Sådan gør de i Finland

I øjeblikket holder Danmark vejret, mens vi holder afstand.

Mette Frederiksen fortalte på sit pressemøde mandag, at det kan komme på tale, at Danmark så småt åbner igen efter påske.

Selvfølgelig KUN hvis kurven fortsætter med at falde, og vi fortsætter med at holde afstand i påskedagene.

Statsministeren ønskede dog ikke at gå i detaljer omkring, hvordan en gradvis åbning kan ske i praksis.

Men måske vi kan få noget inspiration fra vores nordiske brødre i Finland.

Skolen åbner for de små

Ligesom i Danmark blev store dele af Finland lukket ned 16. marts. Det gjaldt også skoler og daginstitutioner, men alligevel stikker finnernes model ud.

Bare en uge senere valgte Finland at åbne for daginstitutionerne igen, mens elever fra første til tredje klasse igen kunne komme i skole.

Drive-in-test bliver også brugt i Finland. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/AFP/Ritzau Scanpix

Norske VG har talt med Niklas Nikanorov fra Finlands Uddannelses- og kulturministerium, der forklarer, hvorfor de har valgt netop den model.

- Indledningsvis blev første til tredje klassetrin holdt åbent for børn med forældre i samfundskritiske funktioner. Det gjorde vi for, at samfundet skal fungere, siger han

Det blev dog hurtigt konkluderet, at begrænsningen ikke var præcis og tydelig nok, og derfor blev de nævnte klassetrin åbnet for alle elever.

- Med stærke nationale anbefalinger om, at forældre kun måtte aflevere deres børn i skole, hvis det var streng nødvendigt. Kun syv procent er derfor dukket op, siger han til norske VG.

Få i Finland

Ifølge John Hopkins University er 1446 bekræftet smittet i Finland, mens kun 17 er døde med coronavirus.

Med næsten samme indbyggertal som i Danmark er Finland det land i Norden med færrest smittede pr. indbygger.

I Finland er det fortsat forbudt at samles mere end 10 personer og besøge sygehuse, ligesom landet er erklæret i undtagelsestilstand.