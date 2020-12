Danmark køber 2,6 millioner ekstra doser Pfizer-vaccine

Danmark har lagt billet ind på at købe yderligere 2,6 millioner doser af Pfizer og Biontechs coronavaccine.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Lørdag 26. december modtager Danmark den første levering af vaccinen, som består af tæt på 10.000 doser.

Ugen efter vil der komme omkring 40.000 doser, inden der de kommende uger vil blive leveret tæt på 48.000 doser om ugen.

Hver dansker skal have to doser med tre ugers mellemrum af vaccinen, men det er uklart, hvornår de 2,6 millioner ekstra doser, som regeringen vil købe af Pfizer/Biontech, kan komme til Danmark.

- Vi får ikke vacciner nu og her. Sagen er, at doserne først skal produceres. Håbet er, at vi i begyndelsen af første kvartal eller starten af anden kvartal kan få dem ud over dem, vi allerede får, siger Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vaccinen er på vej: Her er planen for hovedstaden

Danmark modtager de første vacciner 26. december

Samtidig fortæller sundhedsministeren, at det bliver en række beboere på fem plejehjem rundt omkring i landet, der bliver de første, der modtager vaccinen.

De fem plejehjem er Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade I Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense.

Søren Brostrøm fortæller samtidig, at det hele bliver en koordineret på tværs af landet, så alle får den første vaccine nogenlunde på samme tidspunkt.

- Det er glædeligt, at smittekurven er knækket op til jul. Men man skal stadig huske, at vi er midt i en pandemi. Det er for tidligt at give slip, og vi skal stadig have afstand, bruge håndsprit og vise hensyn - også efter at man eventuelt er blevet vaccineret, siger Søren Brostrøm.

Bivirkninger

Det kan give mindre bivirkninger, når man bliver stukket med coronavaccinen fra Pfizer/Biontech, men det er kortvarigt, fortæller Thomas Senderovitz, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen.

- De er forbigående, og vi har ikke set alvorlige bivirkninger. Der er kun set enkelte allergiske reaktioner, men det er meget, meget sjældent, siger Thomas Senderovitz på et pressemøde.

Han er selv klar til at tage vaccinen.

- Jeg vil personligt være helt tryg ved at lade mig vaccinere, siger han.