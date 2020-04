Danmark køber coronatests i Kina

I kampen for at kunne teste langt flere danskere for coronavirus og beskytte de ansatte på hospitalerne, er de danske regioner ved at købe stort ind i Kina.

Blandt andet bliver der indkøbt coronatests hos den kinesiske virksomhed Beijing Genomics Institute (BGI).

Det bekræfter koncerndirektør Jens Gordon Clausen fra Region Hovedstaden over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange coronatests Danmark køber af BGI.

Køber 200.000 tests

Sikkert er det dog, at regionerne lige nu køber massivt ind fra et udenlandsk firma, der kan levere "den fulde pakke", fastslår vicedirektør Per Jørgensen fra Rigshospitalet. Han står i spidsen for en gruppe, der skal sikre flere tests i regionerne.

- Der er bestilt svarende til 200.000 tests, som vi regner med at have inden for et par uger, sagde han den 30. marts til Ekstra Bladet uden dog at sætte navn på firmaet.

At der især bliver handlet i Kina, bekræfter Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden:

- Når vi (Region Hovedstaden, red.) melder ud, at vi kan gå fra 500 til 2500 coronatest om dagen, så er det fordi, vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til at få leverancer af testudstyr hjem i den kommende tid. Blandt andet fra Kina, siger hun til Ekstra Bladet.

Ud over tests er regionerne også ved at købe andet hospitalsudstyr - herunder værnemidler - i Kina, oplyser hun til Ekstra Bladet.

Kan teste langt flere

Med det store indkøb ser det nu ud til, at Danmark kan øge testkapaciteten voldsomt.

Sundhedsstyrelsen siger da også i dag til P1 Morgen, at man vil til at teste 15.000 danskere om dagen efter påske.

For få dage siden lød det fra Danske Regioner, at man lige nu er i stand til at teste cirka 5.000 danskere om dagen i mindst 14 dage - det vil sige en samlet kapacitet på 70.000 tests.

Med det nye indkøb når den danske kapacitet således op på 270.000 coronatests, og Sundhedsstyrelsen drøm om at teste 15.000 om dagen kan blive virkelighed.

Lige blevet godkendt

Hvornår de kinesiske coronatests fra BGI lander i Danmark, er endnu uvist.

Ifølge BGI's hjemmeside har firmaet for nylig fået godkendt sin coronatest til salg i Europa.

BGI udfører blandt andet genforskning og har sit europæiske hovedkontor i Danmark - gennem selskabet BGI Europe, der er 100 procent ejet af BGI Genomics i Kina.

Selskabet har hovedsæde i Yantian, som ligger blot 1000 km fra det første corona-udbrud i den kinesiske millionby Wuhan.

Danmark har testet 14.871 - Norge er oppe på 73.089