Danmark kræver milliardbeløb af Just Eat

Virksomheden forventer dog, at man kan slippe med betale et langt lavere beløb, fremgår det af halvårsregnskabet

Den danske stat har i 2018 fremsat et krav på 126 millioner britiske pund (1,02 milliarder kroner, red.) mod Just Eat.

Det skriver TV2 på baggrund af indsigt i virksomhedens halvårsregnskab.

Kravet kommer i kølvandet på Just Eats flytning af hovedsæde tilbage i 2012, hvor takeaway-virksomheden rykkede fra København til den engelske hovedstad, London, oven på ejerskiftet året før.

Her mener den danske stat ikke, at Just Eat i den sammenhæng betalte nok i skat.

Afviser krav

Skattestyrelsen (tidligere Skat, red.) vil ikke udtale sig om sagen til TV2, men hos Just Eat mener man ikke, at den danske stat har hold i sit krav på godt en milliard kroner.

Til gengæld viser halvårsregnskabet, at man har afsat et mindre beløb, hvis der bliver tale om tilbagebetaling.

Ifølge TV2's oplysninger har Just Eat afsat et beløb i omegnen af 170 millioner kroner. Det beløb er virksomheden ifølge halvårsregnskabet kommet frem til således:

'På baggrund af en afvejning af sandsynligheden for en række forskellige udfald, hvoraf det mest ekstreme ville være det fulde krav på i alt 126 millioner pund', lyder det.

Det vides ikke, hvornår det bliver afgjort, hvor meget virksomheden ender med at skulle betale til de danske skattemyndigheder. I øjeblikket er der en såkaldt gensidig aftaleprocedure i gang mellem britiske og danske skattemyndigheder.

Den proces begyndte allerede i april sidste år.

