Danmark lukker ned: Sådan forbereder danskerne sig

Fra på mandag er alle daginstitutioner og skoler er lukket, offentlige ansatte er sendt hjem, og Danmark lukker ned i 14 dage.

Det betyder, at alle rigtig mange børnefamilier skal jonglere mellem at arbejde hjemmefra og underholdende ungerne. Derudover er der også en stor gruppe mennesker, som ikke har mulighed for at varetage deres arbejde hjemmefra, og derfor skal have tiden til at gå med noget helt tredje.

Flere danskere er ude og købe ind til de kommende uger. Ikke kun fødevare, men også ting til at få tiden til at gå. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladet var på gaden i Kolding for at høre, hvordan danskerne forbereder sig på den kommende tid.

Aage Hillerberg, Kolding.

Jeg skal hjælpe min datter med at bygge en seng til mit barnebarn. Det er sådan et lille projekt, vi egentlig skulle have lavet alligevel. Nu er vi bare lige ude og finde det sidste til det, og så skal vi hjem og i gang.

Mustafa Niazi, Kolding

Jeg er offentlig ansat og skal arbejde hjemmefra, og passe børnene samtidig. Men jeg skal også lige se, om jeg kan få malet køkkenet og lavet sådan nogle revner i huset. Det er derfor, jeg er hernede i dag.

Foto: Anders Brohus

Magnus Jensen, Taulov

Jeg skal hjem til min bedstemor. Og der skal jeg lege med de her klistermærker.

Foto: Anders Brohus

Malene Jensen, Kolding

Jeg er privat ansat, men arbejder på kontor, så vi skal arbejde hjemmefra. Jeg havde dog tænkt mig, at jeg også skulle i haven. Jeg skal både have lavet et bed, samlet et drivhus og og lave nogle kanter. Jeg har bestilt det over sådan noget 'click and collect', så jeg skal over og hente det nu her.

Foto: Anders Brohus

Laura, Anne-Sofie og Anna, Vejle.

- Jeg skal have online undervisning. Jeg går på gymnasiet, så der fortsætter vi undervisningen, fortæller Anna.

- Vi (Laura og Anne-Sofie red.) skal bare kede os. Vi har lige været i Asien, så vores arbejde vil først have, at vi kommer om 14 dage. Vi arbejder med ældre, så vi skal være forsigtige.

Fra venstre: Laura, Anne-Sofie og Anna. Foto: Anders Brohus

