Danmark med stor generalprøve: 100.000 skal stikkes på én dag

Mandag skal den danske vaccinationsindsats stå sin helt store prøve.

100.000 borgere i hele landet skal efter planen vaccineres i løbet af dagen i landets frem regioner.

Det er en stresstest af, om regionerne er klar til at løfte opgaven, når Danmark gennem de kommende uger og måneder vil modtage flere vacciner end hidtil.

I starten af året meldte Sundhedsstyrelsen ud, at regionerne skulle kunne vaccinere 100.000 om dagen, og det er altså første gang, at man skal teste, om den opgave kan løftes.

- Næste store vaccinationsdag bliver på mandag: Vi vaccinerer 100.000 i Danmark med Pfizer og Moderna på én dag, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Det er vores anden storskala-vaccinedag. Vi gør det for at opruste til den kommende tid, hvor leveranceplanerne viser, at vi skal være klar til at modtage større leverancer, skriver han.

26. februar var regionerne gennem en lignende generalprøve - dog i noget mindre skala - hvor omkring 35.000 blev vaccineret på en dag.

Det er indtil videre den dag med flest vaccinestik på én dag i Danmark. Nu skal omtrent tre gange så mange igennem systemet.

Det forskelligt, hvor mange de enkelte regionerne skal vaccinere. I Region Nordjylland skal der mandag vaccineres 10.000, hvilket er omkring det firedobbelte af en normal dag.

I regionen er der seks vaccinationssteder, som man for første gang har fuldt i brug for at kunne vaccinere så mange.

Det fortæller Jan Nybo, der er overlæge og chef for vaccinations- og testindsatsen i Region Nordjylland.

- Det er første gang, at vi får trykprøvet vores setup.

- Vi havde en lidt mindre generalprøve for nogle uger siden, hvor vi kørte med fuld kapacitet på to af vores vaccinationscentre, hvor vi har fået nogle gode erfaringer, og det skal vi nu have kørt op på alle seks, siger Jan Nybo.

Den store vaccinedag falder på et tidspunkt, hvor Danmark er begyndt at modtage flere vacciner end hidtil.

Danmark modtager i de første uger af april omkring 250.000 vacciner om ugen. Det ventes i maj at stige til 400.000, 800.000 i juni og 1,3 millioner i juli.

Tallene er inklusive AstraZeneca-vaccinen, som i øjeblikket er suspenderet i Danmark.