Danmark misbrugt i militærdiktatur

24 oktober fejrede militærdiktaturet i Myanmar, at de havde modtaget to hurtigtgående patruljebåde fra Danmark.

Ifølge lokale medier kontrolleret af militærjuntaen skal bådene bruges til fiskeriinspektion, og landets viceminister for landbrug og fiskeru lovede under ceremonien, at militærregeringen 'med hjælp fra sine partnerlande', ville arbejde for at udvikle fiskerisektoren.

Ifølge det undersøgende medie Danwatch blev bådene dog leveret allerede i 2020, et halvt år inden militærjuntaen kuppede magten i Myanmar og mere end to år før ceremonien.

'Danmark overdrog de to fiskeriinspektionsskibe til Fiskeristyrelsen i Myanmar i 2020 som led i Danmarks partnerskab og støtte til Myanmars daværende demokratisk valgte regering. Dette samarbejde blev straks sat på hold efter militærkuppet den 1. februar 2021', lyder det i en mail fra Udenrigsministeriet til Danwatch.

'Udenrigsministeriet kan derfor afkræfte, at Danmark har doneret skibene til den nuværende militærjunta. Danmark har heller ikke haft noget at gøre med den ceremoni, som er beskrevet i mediet The Global New Light of Myanmar, skriver Udenrigsministeriet.

Patruljebådene blev oprindelig overrakt til den civile fiskeristyrelse i Myanmar. Ngo’en Justice for Myanmar frygter dog, at bådene vil blive brugt til militære operationer, som det er sket med civile skibe doneret af Japan.

'Der er en uacceptabel risiko for, at Myanmars militærjunta vil bruge disse fartøjer som en del af sin terrorkrig mod befolkningen i Myanmar,” skriver talsperson for Justice for Myanmar Yadanar Maung til Danwatch.

'Juntaen har meddelt, at dens politi vil bruge disse både. Det er en institution, der er direkte ansvarlig for forbrydelser mod menneskeheden'.

Ngo’en opfordrer derfor de danske myndigheder til officielt at tage afstand fra ceremonien. Ifølge Justice for Myanmar er det propaganda, der skal fremstå som 'dansk støtte til deres ulovlige kupforsøg'.

'Hvorfor tier Danmark om det? Vi opfordrer den danske regering til at udsende en burmesisk og engelsksproget erklæring som svar på juntaens provokation og formelt trække sin donation af disse fartøjer tilbage', skriver talspersonen fra Justice for Myanmar.

Ifølge lokale organisationer er mere end 2.300 civile blevet dræbt efter kuppet i februar 2021, og mere end 16.000 mennesker er blevet fængslet. Senest har militæret gennemført luftangreb på en festival og på en skole med et stort antal døde til følge.

Siden kuppet er 70.000 mennesker flygtet, mens mere end en million er internt fordrevet i Myanmar. Dertil kommer over en million muslimske rohingyaer, der er flygtet til Bangladesh, og millioner af mennesker, der migrerede før kuppet, skriver FN’s flygtningehøjkommissariat OHCHR.