Danmark når 600 coronarelaterede dødsfald

Der er registreret yderligere to coronarelaterede dødsfald, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut, som er udsendt torsdag.

Dermed når antallet af døde med coronavirus i Danmark op på 600 personer.

Tallene viser også, at der siden opdateringen onsdag er én patient færre indlagt med coronavirus på et hospital i Danmark.

Dermed er antallet nede på 38.

Seks af de patienter ligger på intensiv afdeling, og tre af dem er i respirator.

Den daglige opdatering viser også, at der er føjet 40 personer til listen af smittetilfælde i Danmark.

Den regionale fordeling af nye smittetilfælde viser, at Hjørring Kommune er den kommune med klart flest nye smittetilfælde, når der er taget højde for indbyggertal i kommunerne.

Hjørring har som den eneste kommune over 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Hvis Hjørring Kommune var et europæisk land, ville det dermed ikke leve op til myndighedernes nye kriterier for at tillade indrejse til Danmark.

Overordnet set vidner tallene om en epidemi, der er under kontrol, lyder vurderingen fra overlæge og professor Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital.

- Det virker, som om udviklingen er meget stabil, og smittetrykket meget lavt.

- Så der er ikke noget, der alarmerer mig, når jeg ser på tallene, siger Lars Østergaard.

Hans fokus er på antallet af bekræftet nye smittede.

- Jeg hæfter mig ved, om der er en stigning i tallet. Så længe det er stabilt, er virus relativt godt under kontrol, siger Lars Østergaard.

Sammenholdt med, at 14.149 personer er testet siden opgørelsen onsdag, er 40 nye smittetilfælde ikke bekymrede set med den aarhusianske professors øjne.

- Men det er vigtigt, at de 40 nye smittede bidrager til smitteopsporingen, så vi kan fortsætte opsporing og inddæmning af virus, siger Lars Østergaard.

Det er endnu for tidligt at erklære virus for uddøende herhjemme, mener han.

- Der er stadig kun i gennemsnit to procent af danskerne, der har haft coronavirus, og som kan være blevet immune.

- Så der er stadig 98 procent af os, der er i risiko for at få infektionen.

- Om vi ser en anden bølge afhænger af, hvor gode vi er til at holde afstand, bevare den gode håndhygiejne og bidrage til smitteopsporingen, siger han.