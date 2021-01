Danmark og resten af EU kan tage endnu en vaccine i brug

EU-Kommissionen godkender en coronavaccine fra amerikanske Moderna.

Det oplyser kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter.

Dermed er vaccinen også godkendt til brug i Danmark.

- Vi sørger for sikre og effektive covid-19-vacciner til europæere. Vi har godkendt Modernas vaccine - den anden vaccine godkendt i EU.

Godkendelsen kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tidligere onsdag anbefalede en godkendelse af coronavaccinen fra Moderna.

Modernas vaccine er den anden coronavaccine, som er godkendt til brug i EU's medlemslande. Den første var vaccinen fra Pfizer og BioNTech, som blev godkendt kort før jul. Den blev taget i brug i Danmark 27. december.

EU har sikret sig 160 millioner doser af vaccinen. Leveringen af den til EU-lande begynder næste uge, skriver mediet Politico.

Danmark har købt vacciner hos Moderna til at færdigvaccinere tre millioner borgere. Det er endnu uvist, hvornår de første kommer til landet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i en pressemeddelelse, at 'vores vigtigste våben i kampen mod virusset nu bliver stærkere'.

- Med aftalen med Moderna er vi sikret vacciner til tre millioner danskere, siger Heunicke.

- De allermest sårbare borgere på vores plejehjem vil allerede inden ugens udgang være tilbudt deres første vaccination. Og det samme gælder mange af frontmedarbejderne i sundhedsvæsenet, som er særligt udsatte for smitte.

Coronavaccinen fra Moderna er blevet testet i en række studier, hvoraf det afsluttende og klart største havde deltagelse af 30.000 personer. I det studie havde vaccinen en effekt på 94,1 procent.

Der er formelt tale om en betinget godkendelse. Det betyder, at godkendelsen som udgangspunkt gælder et år.

Den kan dog forlænges. Tilladelsen indebærer, at Moderna løbende skal forsyne EMA med data om effekt og bivirkninger.

Når myndighederne har fået den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.

Onsdag viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, at i alt 63.312 personer i Danmark har påbegyndt vaccination mod coronavirus. Det svarer til 1,08 procent af den samlede befolkning.

For både vaccinen fra Moderna og Pfizer/BioNTech gælder, at det kræver to doser at opnå fuld effekt. Det er ikke en mulighed at få et stik med den ene vaccine og et med den anden.