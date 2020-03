Danmark og Sverige giver milliardgaranti til SAS

Coronakrisen i Danmark har sendt SAS ud i sin største krise nogensinde.

Det får nu Danmark og Sverige til at gå sammen om en milliardgaranti til luftfartsselskabet.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Begge lande stiller med garantier for 1,5 milliarder svenske kroner.

- SAS har stor betydning for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed. Det vedrører i høj grad også arbejdspladser, virksomheder og hele økonomien generelt. Det er baggrunden for, at den danske og den svenske stat som de to største ejere i fællesskab har besluttet at støtte op om SAS ved i første omgang at stille garantier for i alt 3 mia. SEK, udtaler finansminister Nicolai Wammen i pressemeddelelsen.

4000 ansatte sendt hjem

Der er tale om 'et første skridt', oplyses det videre.

- Den danske stat vil som en langsigtet og ansvarlig medejer af SAS følge udviklingen tæt og gøre, hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen og fortsat vil være operationel herefter, udtaler Wammen videre.

SAS' ændringer som følge af corona er størst i Danmark. Her er 4000 ud af 4200 medarbejdere sendt hjem.

Derudover er 90 procent af trafikken skåret væk. Kun indenrigsruten mellem Aalborg og København bliver betjent med et stærkt reduceret program, oplyste SAS-direktør Simon Pauck Hansen søndag.

Opdateres...